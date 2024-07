Jennifer Lopez celebra su cumpleaños (sin Ben Affleck) con un look romántico y alpargatas en los Hamptons

Son muchos los rumores que han perseguido a Jennifer Lopez desde hace unos meses, ¿realmente su matrimonio con Ben Affleck está en la cuerda floja? ¿Viven separados? ¿O es solo una mala racha sentimental? Su última aparición en los Hamptons podría darnos una pista más: ¡ha celebrado su cumpleaños sin su compañía! La artista se ha dejado ver a las puertas de un restaurante italiano junto a familia y amigos para soplar las 55 velas que cumple el próximo 24 de julio, un hecho que no ha pasado desapercibido, al igual que la elección de su look veraniego.

© GTRES

Para este almuerzo tan especial que ha tenido lugar en la terraza del conocido italiano Arthur & Sons, ha querido apostar por una estética de lo más romántica que nos apasiona. Aunque... ¿esconde algún mensaje oculto su conjunto? Porque recordemos que se trata del mismo estilo que lució durante su luna de miel en Italia. Lejos de cualquier teoría, esta vez la nacida en el Bronx ha dejado a un lado los largos vestidos con escotes de infarto que tanto la caracterizan y que tan bien defiende a pie de asfalto y se ha decantado por un precioso dos piezas blanco con bordados de flores multicolores de una de sus marcas de moda de cabecera.

© GTRES

¿Quién firma su look de cumpleaños?

Así es, la exclusiva firma australiana de Zimmermann se ha colado en su armario con este estilismo compuesto de un crop top con mangas abullonadas, escote en pico y anudado sobre la cintura y unos shorts de tiro muy alto con lazada y pernera ligeramente amplia. Se trata de una propuesta conocida como Juliette que ya no se encuentra disponible para su compra, ¡está agotado en tiendas! Lo ha completado con un bolso de rafia confeccionado de manera artesanal con apliques de flores a tono, (pertenece a la nueva línea de Dior y puedes hacerte con él por 5.500 euros) y unas gafas de sol rosadas en forma octogonal de Chloé con las que ha añadido un toque de color. Como ya es usual, la intérprete de On the Floor, para esta ocasión en la que los paparazzi estaban al tanto de cada uno de sus movimientos, ha añadido a sus pies su calzado incondicional, ¿adivinas cuál es?

© GTRES

No es ningún secreto que le apasiona andar sobre las alturas, y sea el motivo que sea, Jennifer Lopez siempre está sobre unos tacones de infarto que tan solo alguien como ella podría lucir con tanta clase y seguridad en sí misma. Para la celebración familiar de su cumpleaños, ha optado por añadir a su estreno veraniego tan elegante y cómodo unas altísimas cuñas rosas de la casa Gucci con el detalle del bordado floral en la plataforma que encaja a la perfección con el resto de piezas. Una vez más resulta ser un modelo descatalogado, es decir, ya no está disponible para que podamos hacernos con ello. Un poderoso detalle que demuestra que estas alpargatas de más de 14 centímetros, ya formaban parte de la amplia y lujosa colección de calzado de la artista, razón por la que incluso es más especial.