El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck, ¿terminó hace meses?

A mediados de mayo saltó una noticia que nos dejó conmocionados: "Jennifer Lopez y Ben Affleck, al borde de la separación". Tras darse una segunda oportunidad 20 años después de enamorarse por primera vez, todos pensábamos que su historia tendría un final de cuento de hadas, pero parece que no va a ser así. Las alarmas saltaron cuando la cantante acudió sola a la Gala MET, en Nueva York. Desde ese momento, hemos hablado largo sobre su crisis matrimonial, analizando al milímetro todos sus movimientos. Sin embargo, ahora ha cobrado fuerza otra teoría: ¿y si JLO y Ben hubieran terminado su matrimonio mucho antes?

Jennifer Lopez y Ben Affleck el 2 de junio de 2024 en Los Ángeles

Así lo ha contado al portal Page Six una fuente cercana, asegurando que "llevan separados desde marzo", pero han hecho todo lo posible por "mostrarse unidos" porque el director de cine "es muy protector con Jennifer". Su última aparición pública antes de que empezaran los rumores fue en marzo, cuando fueron fotografiados en Nueva York mientras buscaban un apartamento.

Entonces, el actor de Batman se convirtió en el centro de todos los comentarios por su actitud, mostrándose muy enfadado e incómodo con la presencia de las cámaras, haciendo todo tipo de gestos mientras su mujer intentaba calmarle.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en marzo de 2024 en Nueva York

Las pistas que habrían dado

Después de causar sensación en la MET Gala, Jennifer hizo las maletas y puso rumbo a París junto a Emme, uno de los mellizos que tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. La diva del Bronx puso tierra de por medio mientras su marido aprovechaba para pasar tiempo con sus hijos (Violet, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12) y su exmujer, Jennifer Garner. También fue muy significativo el hecho de que Affleck no acompañara a su mujer en el gran estreno de su película, Atlas. La actriz presumió de nueva figura y posó en el photocall de lo más feliz y sonriente.

El 14 de mayo, la intérprete de Can't get enough ya estaba buscando nueva casa. A todo eso hay que sumar la cancelación de la gira que estaba preparando JLO y que anunció con un comunicado en el que confesaba sentirse "devastada" y el polémico like que le dio a una publicación que decía: "No puedes construir una relación sana con alguien que..." y enumeraba varios aspectos, como: "carece de integridad y seguridad emocional, no respeta tu tiempo, carece de habilidades de comunicación, no sabe quién es o qué es lo que quiere". ¿Estaría dando alguna pista?

© Gtresonline

La dedicatoria de JLO

Luego vinieron semanas en las que parecía que no estaba todo perdido. Jennifer y Ben aparecieron de la mano en la graduación de Violet, la hija mayor del actor, y compartieron varias citas familiares. Además, coincidiendo con el Día del Padre en Estados Unidos, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir una foto antigua en blanco y negro de su marido junto al mensaje: "Nuestro héroe" y un corazón de color blanco. Después de todo lo que hemos visto, parece que simplemente fue un gesto que la actriz quiso tener con el director de cine en esta fecha tan señalada.

¿Y cómo están las cosas ahora?

Lo último que sabemos es que 'Bennifer', como les llaman cariñosamente sus fans, han decidido poner a la venta su mansión y hace unos días se reunieron en las oficinas del actor en Beverly Hills, quizá para ver cómo van a gestionar todo esto. Fue después de que la actriz volviera de su viaje a Europa.

© Gtresonline

El actor de Air, que tuvo un desagradable altercado con varios periodistas en la entrada de su casa, protagonizando unas imágenes que se hicieron virales, ya se ha llevado todas sus pertenencias a la casa de alquiler en la que lleva viviendo unos meses.