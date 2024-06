Ben Affleck estalla por la presión mediática que está viviendo: 'Es peligroso'

Ben Affleck ha dicho 'basta'. El actor estadounidense, de 51 años, ya no puede más. Nunca ha llevado bien ser el centro de los flashes pero ahora, en plena crisis con Jennifer Lopez, mucho menos. Y es que empezaron los rumores hace ya varias semanas, los medios están pendientes de cada uno de sus movimientos día tras día. Le hemos visto muy incómodo y molesto con la presencia de las cámaras, incluso ha pedido que no le hicieran fotos, especialmente cuando está acompañado de sus hijos, ya que no quiere que lo pasen mal.

Te puede interesar Ben Affleck desvela (por fin) el motivo por el que siempre está tan incómodo delante de las cámaras

© Getty Images

Pero el pasado domingo por la noche vivió una situación que fue la gota que colmó el vaso. El actor protagonizó un altercado con varios periodistas que le estaban esperando en la entrada de la mansión de Beverly Hills que todavía comparte con su mujer, a pesar de que no viven juntos desde hace semanas y todo apunta a que han decidido ponerla a la venta.

Ben salía con su coche por el camino de tierra que conecta su casa con la calle principal y se encontró con una nube de fotógrafos con sus destelleantes flashes. El ganador de un Oscar frenó en seco y dio marcha atrás, saliendo del vehículo para reprocharles que las luces le cegaban y estaban poniendo en peligro su seguridad.

Te puede interesar Jane Fonda advirtió a Jennifer Lopez sobre su matrimonio con Ben Affleck (y esta fue su respuesta)

"Escúchame, vas a conseguir que tenga un accidente", empezó diciendo el protagonista de Batman pidiéndoles que no usaran el flash mientras conducía por un camino tan oscuro. Tal y como puede verse en un vídeo publicado por el portal TMZ, Ben se mostró muy enfadado: "No hagáis eso. Es peligroso. Ni siquiera sabéis si soy yo”. "Por favor, parad", decía mientras seguían haciéndole fotos. "¿No véis que no puedo ver nada? Vais a conseguir que alguien se haga daño".

Y antes de volver a meterse en el coche, dijo algo que explica el motivo de su enfado. "Mi hija viene por ahí. Si encendéis los flashes, la estáis poniendo en peligro. ¿No lo entendéis?", dijo visiblemente nervioso. Y es que para él actor sus hijos son sagrados. Por eso tiene estas reacciones cuando ve que a ellos también les afecta todo este revuelo.

Te puede interesar El deslumbrante regreso de Jennifer Lopez en París mientras Ben Affleck sigue su rutina en California sin su alianza

© Gtresonline

Así lo confesó hace unas semanas cuando le entrevistó el actor y comediante Kevin Hart: "No me importa que me hagan fotos en un local, en un estreno... lo que sea. Adelante, que me las hagan a mi. Pero con mis hijos es otra cosa", aseguró sobre Violet , de 18 años, Seraphina , de 15, y Samuel , de 12, que comparte con su exmujer, Jennifer Garner.

Te puede interesar De los besos a vivir separados: así ha cambiado la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck en un año

© Gtresonline

Esta jueves, el director de cine y la diva del Bronx tuvieron una misteriosa reunión en las oficinas de Ben Affleck en Beverly Hills. Jennifer, recién aterrizada de París, fue captada llegando en un coche que conducía alguien de su equipo. Por su parte, el intérprete de Air mostró un gesto muy serio, luciendo un elegante traje de color azul marino y camisa blanca. Además, llevaba un café en la mano y un bolso de viaje negro al hombro.

Seguimos sin saber qué decisión van a tomar respecto a su matrimonio, pero fuentes cercanas a la pareja dicen que el anuncio de su divorcio es inminente, ¿será verdad?