El deslumbrante regreso de Jennifer Lopez en París mientras Ben Affleck sigue su rutina en California sin su alianza

La crisis matrimonial entre Jennifer Lopez y Ben Affleck es ya un secreto a voces sobre el que, sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado. Llevan más de un mes protagonizando titulares que ya constituyen toda una cronología de lo que podría ser (o no) el fin de su matrimonio un año después del 'sí, quiero'. Europa fue el destino entonces de su luna de miel y es donde JLo ha hecho su deslumbrante reaparición en medio de la tormenta mediática. Espectacular en el desfile de Dior de la Alta Costura de Otoño/Invierno 2024-2025, la artista ha mostrado su mejor sonrisa después de unos días descansando en Italia con amigos. Contrasta la glamurosa imagen con la cotidianeidad en la que sigue inmerso Ben Affleck, al que se le ha visto de nuevo sin su alianza de casado.

Como la diva que siempre ha sido, la artista del Bronx ha posado en medio de una gran expectación con un vestido que simulaba ser un abrigo y con cinturón coordinado. Lo complementó con guantes de cuero muy largos y peep toes satinados con plataforma. Tras el desfile, ha vuelto a salir de su hotel, esta vez para ir al aeropuerto, y lo ha hecho en medio de la misma marea de fans que hace unas horas. Parece haber recargado energías durante esta escapada a Europa. Hace tan solo unos días fue fotografiada saliendo de un hotel en Positano, en la costa Amalfitana de Italia, para compartir un día en alta mar con amigos con los que se le ha visto relajada y sonriente, a pesar de la difícil etapa que está viviendo. Aunque no ha hablado nunca de la situación que atraviesa con su marido, la cantante sí ha admitido que necesitaba estar con su familia, sus hijos y sus amigos cercanos, motivo por el que tomó la dolorosa decisión de cancelar la gira que comenzaba este verano en Estados Unidos.

Ben Affleck, por su parte, sigue con su rutina en Los Angeles, donde ha sido visto saliendo a comer con su hija Violet, de 18 años, unos días después de haber sido fotografiado dando un paseo en moto con su hijo pequeño, Samuel. Llamaba la atención que de nuevo iba sin su alianza de casado. La ausencia de este anillo fue una de las razones que hicieron saltar las alarmas de crisis alrededor del pasado mes de mayo, pero en este tiempo también ha habido ocasiones en las que los dos han decidido volver a llevar esta joya tan simbólica. No ha sido el caso este fin de semana, cuando el actor también mostró su incomodidad ante los fotógrafos que se encontraban a las puertas de su casa.

La pareja ya pasó por una difícil ruptura hace más de dos décadas y la excesiva exposición pública de su relación tuvo mucho que ver. El director de Argo no se siente cómodo delante de los focos y tampoco le gusta compartir aspectos de su vida privada en redes sociales, como hace habitualmente JLo con mucha naturalidad. No sabemos si la historia se repite, pero una entrevista reciente del actor, realizada eso sí antes de que surgieran los rumores de crisis, explica precisamente por qué no se siente especialmente cómodo siendo el centro de la noticia. Aseguraba que es "un poco tímido" y que él prefiere estar detrás de la cámara. "No me gusta que me presten mucha atención", decía tratando de explicar el motivo de su seriedad en muchos eventos públicos.

Por el momento media el océano Atlántico entre ellos, pero pronto llegará el momento de tomar decisiones juntos. Varios medios estadounidenses aseguran que la pareja ha decidido poner a la venta la espectacular mansión que se compraron después de casarse para vivir con sus hijos: Samuel, de 12 años, Fin, de 15, y Violet, de 18, que el oscarizado actor tuvo durante su matrimonio con la también actriz Jennifer Garner; y Emme y Max, los gemelos de 16 años, que JLO comparte con Marc Anthony. Al parecer, su agente inmobiliario lleva "enseñando la casa durante aproximadamente dos semanas" pero aún no ha conseguido un comprador.