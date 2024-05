El tour 'This is me..Live' estaba previsto para este verano Jennifer Lopez cancela su gira para estar con sus hijos, familia y amigos: 'Estoy desconsolada' Esta inesperada decisión llega tras los rumores de ruptura con Ben Affleck

Jennifer Lopez ha suspendido la gira 'This is me... Live' que comenzaba el próximo 26 de junio en Orlando. Representantes de la organización han emitido un comunicado en el que explican que la cantante "se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y amigos cercanos". Tras el anuncio, ella misma ha mandado un mensaje personal a todos sus fans expresando su profunda tristeza por haber tenido que tomar esta difícil decisión.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario. Prometo que os lo compensaré, que volveremos a estar juntos de nuevo. Os quiero mucho a todos. Hasta la próxima", estas han sido las duras palabras de JLo que llegan en un momento personal complicado para ella. A todos aquellos que han adquirido una entrada para alguno de los 37 conciertos que tenía programas en Estados Unidos y Canadá, se le reembolsará de manera automática, pero seguro que lo que más preocupa ahora a sus seguidores es cómo se encuentra la artista para haber llegado a cancelar la que iba a ser su primera gira en cinco años.

Los movimientos de Jennifer Lopez y Ben Affleck en las últimas semanas apuntan a que el matrimonio, que se dió el 'sí, quiero, hace poco más de un año en Las Vegas, no pasa por su mejor momento, aunque de momento ellos no han confirmado ni desmentido su separación. Sí se sabe, sin embargo, que el actor lleva días durmiendo fuera del domicilio familiar y fuentes cercanas a la pareja han confirmado llevan meses "con problemas en su matrimonio".

Si bien es cierto que se les ha visto juntos en alguna ocasión desde que surgieron los rumores, en ningún caso se han apreciado las habituales muestras de cariño de las que solían hacer gala en público. Un recurso, además, que utilizaban con frecuencia cuando precisamente querían zanjar especulaciones sobre supuestas crisis en su relación. Nada de esto ha ocurrido. En su lugar, solo se han dejado ver en momentos puntuales y relacionados con sus hijos, como la función escolar de Seraphine, la hija de 15 años de la estrella de Batman y su exmujer Jennifer Garner, o el evento cinematográfico al que acudieron en Brentwood, donde los fotógrafos les captaron juntos en el coche de Affleck. La última vez que han coincidido ha sido con motivo de la graduación de Violet, la hija mayor del actor. Eso sí, la cantante no estuvo mucho tiempo y se fue antes de lo previsto junto a su asistente en su propio coche.

En medio de este maremagnum, la intérprete de On the Floor cancela la que iba a ser su quinta gira, pero, hasta donde se sabe, continúa inmersa en la promoción de su última película Atlas, que se ha estrenado con éxito en Netflix el pasado 24 de mayo.