Ben Affleck se muda a otra casa en medio de rumores de crisis con Jennifer Lopez

Tras conocer que Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían atravesando una fuerte crisis matrimonial, ahora todos sus movimientos están siendo analizados al milímetro. El hecho de que no se hayan dejado ver juntos desde el pasado 30 de marzo, que el actor no haya apoyado a su mujer en algunas citas clave y que la cantante haya sido fotografiada buscando casa en Beverly Hills, no ha hecho más que alimentar los rumores... pero aún hay más.

Toda la semana separados

Tal y como ha publicado el portal de noticias TMZ, el director de cine ha estado varios días durmiendo en otra casa en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Ben, de 51 años, habría decidido abandonar el domicilio familiar a principios de esta semana y hay imágenes que lo demuestran, ya que fue fotografiado el jueves por la mañana saliendo de esta vivienda y, según sus fuentes, no ha dormido en la casa que comparte con Jennifer Lopez y sus hijos. Se trata de un movimiento muy significativo en medio de los rumores, pero lo cierto es que aún es pronto para confirmar al 100% que el protagonista de Batman haya decidido mudarse definitivamente.

La sonrisa de JLO

Por su parte, la diva de la música, de 54 años, está totalmente volcada en los ensayos de su gira. Este jueves reapareció saliendo de un estudio de baile en Los Ángeles acompañada de varios miembros de su equipo y se mostró muy contenta. Jennifer, que el próximo 20 de agosto celebrará su primer aniversario de boda con Ben Affleck, iba vestida con ropa muy cómoda: unos pantalones de chándal de color béis y un top corto de manga larga de color burdeos a juego con sus zapatillas, además de gafas de sol y la melena recogida en una coleta. Sin duda, un look perfecto para poder ensayar las coreografías que veremos en sus próximos conciertos.

El 'like' de la discordia

Por si todo esto fuera poco, tenemos que hablar también de un detalle que está siendo muy comentado por los fans de 'Bennifer' en las últimas horas. Y es que la protagonista de Atlas, Marry Me y Estafadoras de Wall Street le ha dado a 'me gusta' a un post que podría reflejar cómo se siente en estos momentos. Se trata de una publicación de la coach especializada en terapia de pareja Lenna Marsak en la que dice: "No puedes construir una relación sana con alguien que..." y enumera varios aspectos, como: "carece de integridad y seguridad emocional, no respeta tu tiempo, carece de habilidades de comunicación, no sabe quién es o qué es lo que quiere".

"No podemos esperar que alguien nos vea cuando nosotros ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos. Entablar una relación es la parte fácil. Nutrirla y fomentarla es una historia diferente. Después de todo, el amor no es un sentimiento, es una acción ❤️", concluye este post que cuenta con el like de Jennifer Lopez. Sus seguidores tienen claro que la artista está mandando un mensaje con este gesto, ¿será verdad? ¿estarán al borde de la ruptura?