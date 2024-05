Jennifer Lopez se escapa con Emme, uno de sus mellizos, a París mientras Ben Affleck rueda en Los Ángeles

Jennifer Lopez ha hecho una escapada con Emme, uno de los mellizos que ha tenido junto a Marc Anthony. Días después de asistir a la MET gala de Nueva York, donde actuó como coanfitriona junto a Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth y Elsa Pataky, la cantante y actriz tomó un vuelo con Emme, de 16 años, para disfrutar de un viaje conjunto en la Ciudad de la Luz. Recorrieron París, una de las ciudades europeas por excelencia de la moda, acudieron al Museo del Louvre y a comer a Loulou, uno de los restaurantes de moda de la capital en el Museo de las Artes Decorativas, cuya especialidad es la comida italiana.

Sonrientes y felices de disfrutar en compañía, eligieron looks cómodos para su jornada en la capital parisina. La estrella de Estafadoras de Wall Street lució camisa blanca, vaqueros, deportivas y una gabardina oversize en tono gris y un bolso Birkin de Hermés, y completó su look con el pelo recogido en una coleta, mientras que Emme, uno de los iconos de la generación Z, llevaba su melena suelta rizada, pantalones vaqueros anchos, camisa en color rosa y unas zapatillas Converse. Recordemos que este domingo 12 de mayo se celebra el Día de la Madre en Estados Unidos y qué mejor que esta escapada para disfrutar de un plan en común.

Además, regresaron a uno de los destinos de la luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Recordemos que la pareja disfrutó de su viaje de novios con sus hijos, nacidos de sus anteriores matrimonios. En las imágenes de su viaje pudimos ver a los recién casados con Emme y Max, los hijos de la diva del Bronx y su ex Marc Anthony, así como Violet y Seraphina, las dos hijas que tuvo Ben Affleck con Jennifer Garner. Al único que se echó en falta fue a Samuel, el hijo menor de Aflleck.

Su tour por Estados Unidos

JLo cuenta los días para su próxima gira por Estados Unidos This is Me...Live, que será la primera de la cantante en cinco años y comenzará a finales de junio en Orlando y concluirá en el mes de agosto en Houston. En una de sus visitas al programa Good Morning America señaló que espera que sus hijos la acompañen durante alguna de las etapas de su gira. "Hemos estado negociando. Estoy fuera dos meses y pensé: 'Tienen que venir durante el mes de julio. Pueden ir al campamento y hacer lo que quieran con sus amigos en junio y luego, a finales de agosto, justo antes de empezar la escuela'". "Pero tienen que venir con mami un tiempo", confesó. "Siento que esta es la última vez que podré hacer algo como esto con ellos. Tienen 16 años y la próxima vez dirán: 'No, mamá. No'. Así que voy a usar mi última oportunidad y espero que acepten". Ben Affleck, que no acompañó a Jennifer Lopez en la gala MET, está rodando en Los Ángeles la película The Accountant 2, según precisó un representante del actor. La estrella de Argo ha sido objeto de todas las miradas después de que se rumoreara que se había hecho un retoque estético tras aparecer en un especial en homenaje a Tom Brady en Netflix.

