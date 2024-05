De Elsa Pataky y Chris Hemsworth a Shakira: así fue la 'after-party' más deslumbrante y rockera tras la MET Gala

Cuando se apagan las luces de la MET Gala, comienza la fiesta de verdad. Aunque esta afirmación pueda resultar un poco exagerada, lo cierto es que así piensan muchas de las superestrellas que acuden a cualquiera de las 'after-party' que se celebran tras el megaevento de moda más renombrado del mundo. Se organizan hasta una docena repartidas por todo Nueva York, así que las hay para todos los gustos, y es ahí donde sus invitados se sueltan la melena (y el corsé) para disfrutar de una velada memorable.

Los hay que se lo toman de forma relajada y distendida al reencontrarse con viejos amigos y compañeros, pero otros no dudan en dejarse llevar por el baile, la música y la diversión para -si hace falta- acabar la noche cuando ya está amaneciendo. Hay desenfreno, no cabe duda, pero sobre todo muchas risas y ganas de pasarlo bien. Una de estas citas imprescindibles era la se organizaba en Casa Cruz, el restaurante más caro, elegante y exclusivo de Manhattan donde se come, se cena y se bebe rodeado de obras de arte.

La anfitriona era la prestigiosa diseñadora británica Estella MacCartney, a quien le precede la fama no solo por su virtuoso trabajo en la alta costura sino también por su exquisito gusto con las grandes fiestas. Patrocinada por la red social TikTok, el tequila -en forma de cócteles o chupitos- corría a cargo de Casamigos, la marca fundada por George Clooney y sus socios. Hasta allí se desplazaba una lista interminable de VIPs internacionales, desde Shakira o Zendaya a Elsa Pataky y Chris Hemsworth.

El cartel de asistentes era realmente para quitar al hipo, con modelos, actores, cantantes, deportistas... al más alto nivel. Mezclados unos con otros o en pequeñas pandillas que se formaban para la ocasión, veíamos a Leonardo Di Caprio, Irina Shayk, Karlie Kloss, Cara Delevingne, Ed Sheeran, Wes Gordon, Rita Ora y Taika Waititi, Janelle Monáe, Matt Damon y su mujer Luciana Barroso, Adrien Brody y Georgina Chapman, las hermanas Venus y Serena Williams, o al cineasta Baz Luhrmann (Elvis, Moulin Rouge), entre muchos otros.

La nota española no solo la puso Elsa Pataky, sino que nuestra actriz más universal como es Penélope Criz tampoco quiso perderse un guateque de los que hacen época. También estaba Lewis Hamilton, y quién sabe el laureado piloto británico de Fórmula 1 tuvo otro encuentro furtivo con Shakira, tras los insistentes rumores de romance que hace no mucho tiempo hubo entre ellos. Fue, además, la 'after party' más rockera de todas las que hubo este lunes por la noche en la Gran Manzana, según apuntan las crónicas de la prensa estadounidense.

Como dato curioso, para paliar el hambre de un solo bocado y a modo de aperitivo antes de comenzar, la organización había montado un horno de pizza a las puertas del restaurante, y allí les daban porciones personalizadas a cada uno de los asistentes. Una vez dentro del edificio, subían en ascensor hasta la sexta planta donde se ubica la terraza interior y exterior de la azotea, lo que es la zona club del establecimiento. En cuanto a los looks, ya que la mayor parte de los presentes se había cambiado de ropa, las fiestas post gala MET nos ofrecían una pasarela de espectaculares estilismos dignos de recordar.

