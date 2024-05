El vestido de arena que mejor ha cumplido el 'dress code' de la MET Gala y se ha hecho viral

Lo más probable es que, después de lo ocurrido en la MET Gala 2024, comience a sonarte el nombre de Tyla. Nacida en Sudáfrica hace 22 años, irrumpió recientemente en el panorama musical global con su sencillo Water, cuyo videoclip ya acumula más de 170 millones de visualizaciones. Era la primera vez, por tanto, que recibía una invitación a los llamados 'Oscar de la moda', pero utilizó esta plataforma sabiamente para insertarse en el radar de los expertos en alta costura cuando desfiló las escaleras del museo enfundada en un escultural vestido de arena ¡que ni siquiera le permitía subir las escaleras! Dale al play para descubrir todos los detalles de este momento viral.

El look más complejo y viral de la MET Gala 2024

El dress code de la MET Gala 2024 tomó inspiración del cuento The Garden of Time, escrito por J.G. Ballard en 1962. En resumidas cuentas, se centra en el precioso jardín de un matrimonio aristocrático: con cada flor que cortan, el tiempo retrocede unos años, manteniendo a la muchedumbre alejada de su villa. No obstante, todas sus flores están destinadas a morir. En la fugacidad de la belleza, su decadencia y posterior desvanecimiento encontramos la razón de ser de este espectacular diseño elaborado para Tyla por la casa Balmain.

Aferrándose al tiempo, epicentro de la trama, el equipo de Balmain, capitaneado por Olivier Rousteing, su director creativo, ideó un vestido recubierto con arena de tres colores diferentes y tachuelas de microcristales, que fue confeccionado como una escultura de yeso para abrazar cada centímetro del cuerpo de la cantante y desembocar, justo debajo de los muslos, en una cola de sirena realizada en organza.

Rousteing, intrigado por la idea de lo efímero, explicó en la escalinata del Museo Metropolitano: "La inspiración detrás de esta creación surgió del deseo de redefinir los límites y transformar un material transitorio en una obra maestra eterna". En sus redes sociales resumió el concepto en una sola frase: "es una pieza que solo puedes usar una vez en la vida".

Un equipo encargado de subirla por las escaleras

"La idea era una locura y me encantó. ¡Estoy emocionada y un poco nerviosa, pero tengo muchas ganas de pasar una noche divertida en el MET!", dijo la cantante durante su entrevista con la influencer Emma Chamberlain justo antes de entrar al recinto. Y es que toda aquella expectación no era para menos porque, entre todos los looks que desfilaron por aquella pasarela, su escultura de arena fue la que más trabajo dio al momento de subir las famosas escaleras.

Tuvo que ser cargada hasta arriba por un grupo de cuatro personas. Mientras unas sostenían la pesada cola de organza, otras dos levantaban el cuerpo de la sudafricana, envuelto sin salida dentro de la sólida estructura del vestido. Cuando unos reporteros le preguntaron si podría sentarse durante el evento, afirmó: "¡A quién le importa, chicos, soy guapa!". Si aún quedaba dudas sobre los sacrificios que a veces tenemos que hacer por la moda, ella los disipó en una sola noche.

El diseñador que cortó su propio vestido en directo

Los guiños a la temática de la velada se sucedieron incluso llegado el momento de la cena, dentro del museo en sí, como nos desvelaron estas imágenes en las que aparece el bajo del vestido cortado. No sería sino hasta la mañana siguiente que nos enteraríamos por el propio modisto francés que fue él quien cogió unas tijeras para transformar su creación, reforzando la idea que todo, hasta este espectacular vestido de arena, es efímero. El 'bolso' que llevó la intérprete en su mano toda la noche, un reloj de arena a juego con el resto del look, también fue realizado por Balmain.

