¿Cuál ha sido el mejor look de la MET Gala 2024? ¡Vota por tu favorito!

La MET Gala 2024 ha vuelto a convertir a la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en una auténtica pasarela de moda por donde hemos podido ver a sus invitadas mostrar sus looks más transgresores de acuerdo con un dress code concreto que, en esta edición, era The Garden of Time y que hacía referencia a diseños delicados que, prácticamente, solo pueden usarse una sola vez. Elsa Pataky, Jennifer Lopez, Zendaya, Penélope Cruz… ¿Quién ha llevado el mejor look? De tus votos, saldrá la ganadora. ¡Vota por ella!