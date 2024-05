Elsa Pataky causa sensación con su vestido dorado en la MET Gala junto a un seductor Chris Hemsworth

La escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha vuelto a convertirse en el escenario donde la MET Gala nos ha mostrado una alfombra roja para el recuerdo. Por ella, hemos podido ver a infinidad de estrellas, entre las que se encontraba la española Elsa Pataky y el australiano Chris Hemsworth. Para este actor, era una gran noche, porque en esta edición de la Costume Institute Gala, él ejercía el papel de uno de los co-anfitriones de la velada junto a nombres como Bad Bunny, Zendaya y Jennifer Lopez. Recordemos que, en 2023, este lugar protagonista también recayó en la actriz Penélope Cruz. Y como se esperaba del matrimonio, ambos nos han sorprendido con su imagen en la que la innovación dio paso a la elegancia en tonos luminosos que les coordinaban como la pareja perfecta.

Una ninfa dorada

Gran debut para Elsa Pataky en la gala MET. Aunque han sido muchas las españolas que han acudido a estar cita como Penélope Cruz, Eugenia Silva o Rosalía, la madrileña todavía no había tenido la ocasión de dejarse ver por esta gran noche de la moda que, en 2024, inaugura la exposición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion y cuyo dress code se engloba bajo el título de The Garden of Time, inspirándose en la cuento de J. G. Ballard del mismo título (1962).

Y para esta noche como debutante en la MET Gala, Elsa Pataky ha querido brillar con un look de estética ninfa dominado por el color dorado hasta en los complementos. Como pieza central, la madrileña optó por un vestido de Tom Ford en punto salpicado de strass, con cuello elevado, manga larga, silueta muy entallada y ligera cola. Rompiendo con sus propias normas de estilo, se trataba de un diseño sin escote en la espalda, detalle que suele definir gran parte de sus estilismos. Culminó su imagen con dos grandes brazaletes y una diadema floral con perlas.

Seducción en color blanco

Por su parte, Chris Hemsworth quiso que los tonos neutros dominaran su imagen de galán de cine. Con un toque canalla, el australiano vistió de Tom Ford un traje sastre en tono crudo que se coordinaba con un chaleco a juego. Bajo este, lucía una camisa blanca que desabotonaba para dejar parte del pecho descubierto. Como calzado, se decantó por unos botines acharolados de estética cowboy. Culminó su look con anillos y joyas de oro, así como con un reloj salpicado de diamantes.