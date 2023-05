Penélope Cruz se convierte en la novia más especial en la Gala MET 2023

El evento más esperado de la moda vuelve una edición más: el Museo Metropolitano de Nueva York celebra, como cada primer lunes de mayo, la Gala MET, una alfombra roja que sirve para inaugurar la exposición con la que, cada primavera, homenajean un estilo, una cultura vinculada con la industria o a un creador que ha hecho historia. Este 2023, Karl Lagerfeld -fallecido hace cuatro años- es el protagonista de una retrospectiva bautizada como Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty. En el evento con el que esta noche abría sus puertas, hemos visto a multitud de celebrities y modelos que fueron cercanos al gran modisto, entre ellas, Penélope Cruz, que además actuaría como anfitriona de la gala. Un papel muy especial para el que ha escogido un vestido igualmente único: una creación de Chanel en blanco, con pedrería y capucha a modo de velo con el que parecía una verdadera novia.

Embajadora de Chanel desde hace años, la madrileña suele vestir de la maison en la mayoría de sus eventos. Y en esta ocasión, todavía contaba con más motivo para hacerlo dado que Lagerfeld fue el director creativo de la casa desde 1983 hasta su fallecimiento, el 19 de febrero de 2019. Aunque podíamos anticipar que el suyo sería un look made in Chanel, Penélope ha conseguido sorprender con su elección. Ha lucido un vestido con pedrería y pailletes plata bordados, un cinturón-joya en el que se intuía la doble C de la marca y una llamativa capucha semitransparente que nacía desde el escote y cubría la espalda y parte de la melena de la actriz.

Penélope, que ha sido una de las primeras invitadas en llegar al Museo Metropolitano, ha posado a las puertas del mismo con este espectacular diseño con el que parecía una princesa de reminiscencias árabes. Además, la capucha destacaba su maquillaje centrado en la mirada gracias a un ahumado oscuro y en la piel ultra luminosa. Con este look que ha completado con unas impresionantes joyas (pendientes largos y varios anillos), nuestra actriz más internacional se ha coronado como una de las más guapas de la noche, demostrando con su elegancia por qué la maison cuenta con ella cada temporada.

