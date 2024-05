El detalle de las últimas fotos de Jennifer Lopez en el que nadie se ha fijado

La reaparición de Jennifer Lopez en medio de los rumores de crisis con Ben Affleck ha provocado una enorme expectación. La actriz sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales para promocionar su nueva película, Atlas, y, tras el revuelo que causó en el Egyptian Theatre de Hollywood, ahora le ha tocado el turno a Ciudad de México. La diva del Bronx, de 54 años, acaparó todos los flashes con un sugerente vestido blanco de Chloé repleto de volantes y un pronunciado escote, además de plataformas nude XXL y la melena recogida en un moño desenfadado con varios mechones sueltos.

- Jennifer Lopez explica el motivo por el que está 'más delgada que nunca'

Un detalle muy significativo

De nuevo, vimos a la actriz luciendo su anillo de casada, sin embargo, al darle al zoom nos hemos dado cuenta de otro detalle que es, quizá, aún más significativo. Y es que Jennifer ha decidido quitarse su anillo de compromiso. Se trata de una joya que era muy especial para ella y, desde que Ben Affleck se la regaló en abril de 2022, nunca se la había quitado.

"Y aquí está mi anillo: un diamante verde. Es mi color favorito y, obviamente a partir de ahora siempre va a ser mi color de la suerte", contó en un vídeo que compartió con sus fans en aquel momento. "Me siento muy afortunada. No es habitual que el amor verdadero tenga una segunda oportunidad. Te quiero", dijo emocionada mmirando a cámara, ya que era Ben el que estaba grabando el vídeo y le respondió: "Yo también te quiero".

- Las extrañas apariciones de Jennifer Lopez y Ben Affleck este fin de semana, ¿siguen juntos o no?

La última vez que lució su anillo

No sabemos el motivo por el que la protagonista de Mother y Una boda explosiva habrá decidido dejar de llevar su anillo más especial, pero lo que sí que sabemos es que ha sido algo reciente. La última vez que vimos a la cantante con él fue en su reciente viaje a París con Emme, uno de los mellizos que tuvo con Marc Anthony.

- El viaje de Jennifer Lopez y Emme a París mientras Ben Affleck rueda en Los Ángeles

Además de tener un gran valor sentimental para JLO, el anillo con el que el protagonista de Batman le pidió matrimonio era una joya muy singular y exclusiva, ya que el verde es el segundo color poco habitual para un diamante, después del rojo. Solo sale una pequeña partida de diamantes verdes al mercado cada año y casi nunca tienen un color tan vivo ni el tamaño que tenía el de Jennifer.

El misterio del anillo de Ben Affleck

Los fans de 'Bennifer' no entienden qué está pasando y es que los actores ni confirman ni desmienten que se vayan a separar, aunque está claro que algo no va bien en su matrimonio. Ellos, además, están mandando mensajes contradictorios y juegan al despiste, especialmente el director de cine. Durante estos últimos días, Ben ha estado poniéndose y quitándose su anillo de boda constantemente. Este martes 21 de abril volvió a aparecer con su alianza mientras salía a cenar con unos amigos al restaurante italiano Giorgio Baldi, en Santa Monica, California.

- Ben Affleck se muda a otra casa en medio de rumores de crisis con Jennifer Lopez

Vidas separadas

Lo único que sabemos a ciencia cierta es que no viven juntos. Actualmente, el actor se está quedando en una casa en Brentwood mientras rueda su último proyecto titulado The Accountant 2. "Se mudó hace varias semanas", confirmó una fuente cercana a la revista Us Weekly. La misma fuente contó que llevan meses con "problemas en su matrimonio" y que todo comenzó cuando Jennifer empezó a aumentar sus "compromisos laborales y a prepararse para la gira" que hará tras el lanzamiento de su nuevo disco, This Is Me... Now.