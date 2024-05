Jennifer Lopez presenta su nueva película sin Ben Affleck (pero sigue llevando su anillo de boda)

Como la gran estrella que es, Jennifer Lopez (54 años) deslumbró anoche en el estreno de su nueva película, Atlas, en Hollywood. No están siendo días fáciles para la artista, sin embargo, aparcó los problemas por unas horas para disfrutar de esta cita tan importante para ella. A pesar de que siguen los rumores de crisis con Ben Affleck, la diva del Bronx se mostró así de espetacular, muy feliz y sonriente.

La JLO más imponente

La actriz y cantante se convirtió en el centro de todos los flashes a su llegada al Egyptian Theatre de Hollywood, California. Vítores, aplausos, gritos, fotos, autógrafos... Jennifer sintió el cariño de sus fans más incondicionales que celebraron por todo lo alto el estreno de su nueva película, además de que también quisieron acompañarla en este delicado momento personal.

La protagonista de Atlas presumió de figura con un top palabra de honor de color blanco y una falda tipo sirena de color negro, a juego con su clutch de terciopelo. Llamaron la atención especialmente las joyas que llevaba, un conjunto realmente impresionante de diamantes y aguamarinas compuesto por pendientes, collar y anillo.

Muy feliz y divertida

Dicen que la procesión va por dentro y en su caso podría ser así, ya que la vimos en todo momento muy feliz. Jennifer era todo sonrisas y demostró lo contenta que estaba de poder presentar su nuevo proyecto de Netflix junto a sus compañeros de reparto, Sterling K. Brown y Simu Liu, además del director de la película Brad Peyton. La artista no dejó de hacerse fotos tanto con sus fans como con los demás actores. Junto a Lana Parrilla y Abraham Popoola protagonizó los momentos más divertidos mientras se hacían selfies, tal y como puede verse en las imágenes.

Sigue llevando su anillo de casada

Como era de esperar, las imágenes han sido analizadas al milímetro y hay un detalle que no ha pasado desapercibido. La actriz sigue luciendo su alianza, lo que puede hacer pensar que no está todo perdido en su matrimonio con Ben Affleck. En su primera aparición pública después de que surgieran los rumores de crisis, la intérprete de Estafadoras de Wall Street quiso mandar un mensaje y no se quitó su anillo, a diferencia de lo que hizo el propio Affleck hace unos días. El actor ha sido fotografiado haciendo varios planes y unas veces llevaba su anillo y otras veces no.

