Las extrañas apariciones de Jennifer Lopez y Ben Affleck este fin de semana, ¿siguen juntos o no?

Los fans de Jennifer Lopez y Ben Affleck no entienden qué está pasando. Desde que supimos que están viviendo separados, los actores han hecho movimientos un tanto extraños con los que parece que están jugando al despiste, y lo que todos se preguntan es: ¿por qué están actuando así? Los seguidores incondicionales de 'Bennifer' saben que algo no va bien, ya que si los rumores no fueran ciertos ya habrían hecho una de sus habituales reapariciones derrochando amor, besos, abrazos, sonrisas... pero nada que ver. Este fin de semana Jennifer y Ben han sido fotografiados juntos en dos ocasiones y no ha habido rastro de esos gestos románticos a los que nos tenían acostumbrados.

- Ben Affleck se muda a otra casa en medio de rumores de crisis con Jennifer Lopez

Primero fueron fotografiados llegando juntos a la función escolar de Seraphine (apodada como Fin), la hija de 15 años de la estrella de Batman y su exmujer, la también actriz Jennifer Garner. La diva del Bronx y el director de cine llevaban varios ramos de flores y estuvieron acompañados de algunos de sus hijos. Varios testigos aseguran que no se mostraron cariñosos e incluso que el protagonista de Air no se alegró especialmente de ver a su actual mujer.

Después, el domingo asistieron a un evento cinematográfico en el Aero Theatre en Brentwood junto a sus hijos y la exmujer de Ben, la también actriz Jennifer Garner. En esta ocasión, llegaron por separado pero después se dejaron ver juntos en su coche. La intérprete de On the floor le estuvo esperando en la acera hasta que Affleck llegó para recogerla.

- Los últimos pasos de Jennifer Lopez que han desatado los rumores de crisis con Ben Affleck

El misterio del anillo de Ben

Mientras sigue en el aire si el próximo 20 de agosto celebrarán o no su primer aniversario de boda, el actor ha estado haciendo diferentes planes. Ben ha sido captado por los fotógrafos en varias ocasiones y hay un detalle que ha llamado mucho la atención: su anillo de casado. Resulta extraño que unos días lo lleve y otros decida quitárselo, ¿por qué será? ¿querrá mandar algún mensaje? No sabemos a qué se debe, pero no hay duda que esta actitud del actor de Perdida sigue esa misma línea de despiste que estamos viendo desde que surgieron los primeros rumores de crisis.

- El viaje de Jennifer Lopez y Emme a París mientras Ben Affleck rueda en Los Ángeles

Vidas por separado

Por el momento, lo que sí sabemos es que no viven juntos. Actualmente, el actor se está quedando en una casa en Brentwood mientras rueda su último proyecto titulado The Accountant 2. "Se mudó hace varias semanas", confirmó una fuente cercana a la revista Us Weekly. La misma fuente contó que llevan meses con "problemas en su matrimonio" y que todo comenzó cuando Jennifer empezó a aumentar sus "compromisos laborales y a prepararse para la gira" que hará tras el lanzamiento de su nuevo disco, This Is Me... Now.

De hecho, durante estos últimos días hemos visto a la diva del Bronx en varias ocasiones saliendo del estudio de baile en Los Ángeles en el que está ensayando todas las coreografías junto a sus bailarines, y se mostró especialmente feliz y contenta.

- JLO dedica un mensaje a su madre tras las confesiones sobre su infancia que provocaron tanto revuelo