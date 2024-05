Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos en mitad de los rumores de su crisis matrimonial

En medio de los rumores de crisis matrimonial, Jennifer Lopez (54) y Ben Affleck (51) han reaparecido juntos. La cantante y el actor se han dejado ver en los alrededores del instituto de Seraphine - apodada como Fin - la hija de 15 años de la estrella de Batman, fruto de su anterior relación con la también actriz Jennifer Garner. La joven ha formado parte de una función escolar y tanto su padre como la diva del Bronx han querido estar a su lado en este día tan importante y brindarle su apoyo con dos bonitos ramos de flores.

Un encuentro en el que también han estado presentes Emme (16), uno de los mellizos nacidos del matrimonio de Jennifer Lopez con el cantante Marc Anthony; y Samuel (12), el hijo más pequeño del protagonista de Deep Water. A pesar de esta estampa familiar, varios testigos han asegurado que la intérprete y el actor no se mostraron especialmente cariñosos, algo raro en ellos, puesto que solían presumir de su amor allá donde iban con caricias y miradas cómplices. “Ben no parecía feliz de ver a Jennifer. Cuando la vio bajar del coche, no se abrazaron ni se besaron”, ha explicado un hombre al diario británico Daily Mail, que también ha sido el medio que ha publicado las fotografías exclusivas a nivel mundial.

Otra fuente cercana al matrimonio de artistas ha asegurado al bloguero estadounidense Perez Hilton que en estos momentos una de las mayores prioridades de Jennifer y Ben es velar por la felicidad y bienestar de sus cinco hijos, ya que han forjado una bonita amistad entre ellos. “Nada les impide unirse por los niños y que los dramas queden en un segundo lugar”. Además, otra persona allí presente también ha relatado a la revista People que los actores, que siguen llevando sus anillos de compromiso, estuvieron hablando un largo rato a solas en su coche. Además, aunque llegaron por separado, sí que se fueron juntos del lugar.

¿Están pasando JLo y Ben Affleck por un mal momento? Esto es lo que muchos de sus fans incondicionales se preguntaban, ya que no se les veía juntos desde el pasado 30 de marzo. A este hecho se le sumaba que el actor no ha apoyado a su mujer en algunas de sus citas profesionales clave - como el estreno de su nueva película Atlas o la gala MET. Unos rumores de crisis que crecieron aún más por sus últimos movimientos inmobiliarios, puesto que la cantante había sido fotografiada buscando una nueva casa en Beverly Hills. De la misma manera, en la última semana, también se hacía público que el ganador del premio Oscar no había estado durmiendo en su domicilio familiar, sino en otra casa del barrio de Brentwood (Los Ángeles).

