El delicado momento personal y profesional de Jennifer Lopez: ¿qué está pasando con sus últimos proyectos?

Jennifer Lopez (54 años) podría estar viviendo uno de sus peores momentos, y no nos referimos solo a nivel personal. Además de los rumores que están circulando sobre su matrimonio con Ben Affleck, la artista se está enfrentando a una 'crisis' profesional, ya que sus últimos proyectos no han tenido el éxito que esperaba. Su carrera está en el punto de mira, especialmente en estos últimos días en los que no deja de recibir una mala noticia tras otra.

El último revés que ha recibido la diva del Bronx ha sido la cancelación de su gira ‘This is me… Live’, que daba comienzo el próximo 26 de junio en Orlando. Representantes de la organización han emitido un comunicado en el que han explicado que la cantante “se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y amigos más cercanos”. Así mismo, la intérprete se ha disculpado con sus fans y ha expresado su tristeza por tener que tomar esta decisión. “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario”.

De la misma manera, su show en Las Vegas pende de un hilo. JLO lleva meses de conversaciones para cerrar el acuerdo por el que iba a dar 90 conciertos en The Park MGM Theatre en Sin City por los que le habrían ofrecido nada más y nada menos que 93 millones de euros. Sin embargo, según ha confirmado una fuente al periódico New York Post, el contrato está en peligro."Los ejecutivos de los casinos se han puesto nerviosos" porque consideran que el nuevo disco y la gira de la cantante han sido un "fracaso". Es más, estarían reconsiderando su caché y bajarían notablemente la cifra que la pagarían por su residencia en Las Vegas y también el número de conciertos: inicialmente iba a ser alrededor de un millón de euros por concierto y ahora están valorando entre 400.000 y 500.000 euros.

Las últimas películas de Jennifer tampoco han recibido buenas críticas. En el caso de Atlas (Netflix), es cierto que en solo dos días consiguió superar los 28 millones de visualizaciones en todo el mundo, sin embargo, la cinta no ha tenido buena acogida ni entre los críticos profesionales ni entre los fans de la actriz. El thriller de ciencia ficción ha sido calificado de "decepcionante", "mediocre", "lamentable"... y muchos de sus seguidores más incondicionales no entienden por qué JLO ha querido participar en esa película.

Algo similar pasó con This Is Me... Now: una historia de amor, que la propia Jennifer define no como una película sino como una "experiencia musical" basada en su nuevo disco. La artista muestra los entresijos de los meses tan complicados que vivió mientras hacía este proyecto, su álbum y también La mayor historia de amor jamás contada (Prime Video), donde habla como nunca antes de su relación con Ben Affleck. Inicialmente, el proyecto iba a estar financiado por una productora pero se echaron atrás: "Jen empieza hacer una película basada en su álbum. Empieza a ensayar, a hacer el casting, tiene un acuerdo de 30 millones de dólares para financiarla... recibe una llamada y el trato se cancela", dice en el documental su antiguo mánager, Benny Medina.

"Entonces, ¿quién va a pagar todo esto? Supongo que yo", cuenta Jennifer Lopez, que no se lo pensó dos veces y decidió correr con todos los gastos. Eso tenía sus pros y sus contras y ahora, meses después de haberlo estrenado en Prime Video, lo cierto es que no ha podido recuperar la inversión. Pero no parece haberle importado mucho, ya que ha sido el proyecto más personal de toda su carrera y está muy orgullosa del resultado.

A todo esto hay que sumar que su nuevo álbum no ha tenido (ni de lejos) el éxito de sus discos anteriores. Otro desenlace que la propia JLO se esperaba que podía suceder. "No tenía porqué hacer el álbum. Nadie estaba esperando el próximo disco de JLO. Y sé que hay gente a mi alrededor que piensa que es absurdo y que no tenía por qué hacerlo. Y tienen razón, no necesito hacer nada esto… pero quiero hacerlo", confiesa en su documental.