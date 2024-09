Nuevos detalles del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck y una inesperada conexión con su pasado

Poco a poco vamos conociendo más detalles del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Las cosas podrían complicarse por un motivo en concreto y es que no firmaron un acuerdo prenupcial. Es por ello que la cantante, de 55 años y el actor, de 52, habrían contratado a la famosa abogada de divorcios Laura Wasser para que les ayude a solucionar su situación cuanto antes.

© GTRES Jennifer Lopez paseando por Los Ángeles esta semana

Durante estas últimas semanas, los actores se han reunido varias veces con Wasser en sus oficinas de Los Ángeles para tratar los puntos que más les preocupan y decidir quién se queda con qué.

La reconocida abogada tiene una lista de clientes de lo más exclusiva. Ha trabajado con estrellas como Britney Spears, Johnny Depp, Melanie Griffith, Liam Hemsworth, Kim Kardashian o Kevin Costner y, curiosamente, con el propio Affleck cuando allá por 2018 llevó la separación de su exmujer, Jennifer Garner, con la que tiene tres hijos.

© GTRES Ben Affleck en Los Ángeles el pasado 12 de agosto

"Hay algunos puntos conflictivos sobre sus finanzas", ha asegurado una fuente a la revista People. Y es que al no haber firmado un acuerdo prenupcial, las ganancias individuales que han conseguido durante su matrimonio, ya sean provenientes de proyectos cinematográficos o acuerdos con grandes marcas, se consideran bienes comunes.

Jennifer y Ben trabajaron juntas en varios proyectos, como las películas This Is Me... Now o La mayor historia de amor jamás contada, que le trajo muchos quebraderos a la diva del Bronx y finalmente tuvo que financiársela ella misma. Otro punto es todo lo que tiene que ver con la productora que Ben tiene con su amigo con Matt Damon, ya que han producido dos cintas en las que ha trabajado Jennifer: Unstoppable y Kiss Of The Spider Woman.

© Getty Images Ben y Jennifer, fotografiados juntos el 14 de septiembre

Durante su matrimonio, la intérprete de Una noche más, que tiene un patrimonio neto de 359 millones de euros, lanzó su marca de bebidas Delola; mientras que Affleck, con un patrimonio neto estimado de 135 millones de euros, ha protagonizado películas Air e Hypnotic y recientemente ha terminado la producción de una secuela de El contable.

© Prime Video Jennifer con Ben en su documental 'La mayor historia de amor jamás contada'

¿Qué pasa con su mansión?

Además hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentra la venta de la casa que compraron juntos. Al parecer, los actores habrían aceptado la oferta de 64 millones de dólares que les ha hecho una pareja de Nueva Jersey que se enamoró de su espectacular mansión de Beverly Hills que cuenta con 12 habitaciones y 24 baños.

© TheMLS.com

Los actores pagaron 61 millones de dólares por la casa en mayo de 2023 pero se gastaron varios millones en hacer algunas reformas que querían. Jennifer y Ben tendrán que pagar una elevada tarifa a los agentes inmobiliarios y luego un impuesto a las mansiones del 5,25 %. A eso hay que sumar la cifra que pagaron inicialmente en efectivo, aunque luego solicitaron una hipoteca de 20 millones de dólares.