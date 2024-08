Jennifer Garner, de cita romántica con su pareja John Miller en medio del mediático divorcio de su ex

Parecía que el divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck podría haber hecho tambalear los cimientos de la relación de Jennifer Garner y su novio, el empresario John Miller. Nada más lejos de la realidad, la actriz y el atractivo abogado han sido vistos este viernes en un restaurante de Los Ángeles en actitud relajada y sonriente después de disfrutar de una cena informal. De esta manera, se zanjan por completo los rumores de crisis.

Affleck y Garner estuvieron casados desde 2005 a 2015, si bien es cierto que su separación no se hizo oficial hasta 2018. A pesar de que sus caminos tomaron rumbos distintos, siempre han mantenido una buena sintonía para asegurar el bienestar de sus tres hijos en común: Violet (18), Fin (15) y Samuel (12), y es habitual verlos juntos haciendo planes con los adolescentes. Por ello, no es de extrañar, que la intérprete haya sido uno de los mayores apoyos del protagonista de Batman y Air en este delicado momento.

Al parecer a John no le gusta demasiado el hecho de que la estrella de 13 Going On 30 hubiese asumido el papel de ‘mediadora’ entre la diva del Bronx y su exmarido. “A John no le gusta compartir a Jen y hay una división entre ella y Ben”, explicó una fuente cercana al diario británico Daily Mail. Esta misma persona especificó que no era una cuestión de celos, puesto que no cree que los artistas vayan a retomar su romance, simplemente no quería que Garner dedicase tanto tiempo y esfuerzo a Affleck. “Entiende que son una familia, pero le afecta como a cualquiera”.

Esta no es la primera vez que la ganadora del Globo de Oro le tiende la mano al director de Argo, ya que en el verano de 2018, cuando Ben tuvo una recaída en sus problemas de alcoholismo, fue Garner quién tomó las riendas de la situación presentándose en su casa con un abogado para pedirle que buscase ayuda. Cuando el actor aceptó ponerse en tratamiento, la artista lo llevó con su coche hasta la clínica de rehabilitación. Un buen equipo personal y profesional, ya que han trabajado juntos en tres películas: Pearl Harbor; Daredevil y el spin-off de Elektra. Una colaboración que podría repetirse porque, según ha avanzado The Hollywood Reporter, la actriz podría ser la protagonista femenina del thriller policial Animals. Una cinta de Netflix encabezada por Matt Damon y producida y dirigida por Ben Affleck.

La historia de amor de Jennifer Garner y John Millen comenzó en 2018. Él es licenciado en Derecho con honores por la universidad de Stanford y actualmente es el director general de la empresa tecnológica Cali Group, cuyo objetivo es transformar la industria de la restauración y el comercio. El empresario es padre de dos hijos, fruto de una relación anterior con la violinista Caroline Campbell, de la que se separó en 2017.

