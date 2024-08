Jennifer Garner, como un 'peón' en el divorcio de su ex Ben Affleck con JLO

Jennifer Garner, la exmujer de Ben Affleck y madre de sus tres hijos, sigue siendo el mayor apoyo para el actor de La liga de la justicia. Si ella fue la responsable de que el director de Argo ingresara en un centro de rehabilitación para recuperarse de sus problemas con el alcohol, ahora ha tratado de ayudar todo lo posible en el divorcio de Affleck y Jennifer Lopez. Lo ha hecho lo mejor que ha sabido y con su mejor intención, porque si algo le importa en la vida es el bienestar del padre de sus hijos. Aún así, fuentes cercanas a la actriz de El día del sí aseguran que se ha sentido como un peón durante la ruptura y sus amigos creen que la "pusieron en el medio" innecesariamente en los últimos meses, tal y como han revelado en exclusiva al diario Daily Mail.

© GTRES Ben Affleck y su ex Jennifer Garner con su hijo Samuel en Santa Monica

Dada la buena relación de Garner tanto con su ex como con Jennifer Lopez, la actriz de Familia revuelta aceptó el papel de mediadora en el conflicto, pero sus más allegados creen que se vio obligada a ejercer ese rol para ayudar a la pareja a resolver sus problemas de una manera que no afectara a la sobriedad de Affleck. "Jen se siente un poco utilizada como un peón en el intento de JLO de reparar su matrimonio", declaró una fuente en exclusiva a Daily Mail. "Ella no cree que haya sido intencional", quiso aclarar la citada fuente.

© Getty Images Jennifer Garner y su exmarido Ben Affleck en junio de 2024 en Los Ángeles

Garner le confesó a su círculo más cercano que estaba preocupada por él. "Ella apoya plenamente su relación y lo único que quiere es que sea feliz", pero cuando se dio cuenta de que el martrimonio de su exmarido no tenía salvación, su única preocupación era el bienestar y la sobriedad de Ben. De hecho, tal y como publicó Daily Mail haciendo referencia a la información facilitada por su entorno: "Es una de las pocas mujeres que puede hablar con él y evitar que vuelva al abismo de su adicción". Y eso es precisamente lo que más le preocupa a Garner ya que lo único que busca es "que no vuelve a suceder".

© Gtresonline Jennifer Garner y Ben Affleck en 2019

Cuando comenzaron los rumores de separación entre Lopez y Affleck vimos como Jennifer Garner visitaba al actor en la nueva casa a la que se había mudado, disfrutaban de planes con sus hijos y le animaba incluso a que hiciera todo lo posible por arreglar las cosas con JLO. Movimientos que no resultaron nada extraños, teniendo en cuenta lo bien que se han llevado siempre y lo unidos que están por el amor a sus hijos: Violet, de 18 años, Seraphina Rose, de 15 años y actualmente se identifica como Fin, y Samuel, de 12 años.

© GTRES Jennifer Lopez y Ben Affleck con sus respectivos hijos Emme, Max y Seraphina en París en julio de 2022

Han sido varias las veces que se ha reunido con Garner con su ex con un claro objetivo: ayudarle a salvar su matrimonio. Del mismo modo, Jennifer ha coincidido con JLo en algunos de los últimos eventos escolares de los niños. Ambas actrices acudieron el pasado 19 de mayo a un evento de Emme, hija de Lopez y gran amiga de Fin. Las cámaras captaron a la cantante saludando efusivamente a la hija mediana de Affleck.

© GTRES Jennifer Garner y su novio John C. Miller en Nueva York

Pero no debemos olvidar que hubo un momento en el que Garner estuvo al límite, ya que la crisis de su ex llegó a ser demasiado dolorosa para ella porque le traía muchos recuerdos de su divorcio -se separaron definitivamente en 2015-. Aún así siguió a su lado, pese a la frustración de su novio, John Miller, que nunca entendió que Jennifer Garner estuvieran tan involucrada en arreglar el matrimonio de su ex. "John no quiere nada más que Ben esté bien, pero no es responsabilidad de su novia hacer de niñera para él", reveló una fuente al tabloide británico. "Eso es algo que Ben debe resolver por sí solo y que su esposa debe manejar. No es responsabilidad de Jen, y él se lo ha dicho". De cualquier modo, ella se siente responsable y una vez más le ha demostrado a Ben Affleck que puede contar con ella para todo lo que necesite.