Así disfrutaba Ben Affleck con Jennifer Garner y sus hijos, antes de la noticia de su divorcio con JLo

La noticia del divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck no ha sido la gran sorpresa... A lo largo de todo el verano la ahora expareja dio pistas de que su matrimonio se estaba fracturando; él no estuvo presente en el cumpleaños de ella, pasaron semanas alejados; ella en Los Hamptons y él en Los Ángeles, además de las múltiples ocasiones en las que fueron fotografiados sin su argolla matrimonial. Nuevos detalles han surgido sobre 'el principio del fin' de 'Bennifer', como las fotografías en las que el actor de Batman aparece con su primera exesposa, Jennnifer Garner y sus tres hijos en New Haven, Connecticut.

© Backgrid/The Grosby Group Ben Affleck y Jennifer Garner con sus hijos en New Haven, el pasado 18 de agosto

Cabe destacar que las imágenes fueron tomadas dos días antes de que saliera a la luz la noticia del divorcio. En dichas imágenes, Ben se deja ver feliz con dos de sus tres hijos; Violet y Fin. Al parecer el viaje familiar fue para ayudar a Violet, de 18 años, a instalarse en la Universidad de Yale, donde cursará sus formación superior.

© Backgrid/The Grosby Group Ben y Jen Garner unieron fuerzas para apoyar a su hija en su nueva vida universitaria

En las fotos, Ben y Jennifer Garner se dejan ver sonrientes y pasando un buen rato. De acuerdo con algunos reportes, la familia de cuatro fue a cenar a South Bay y después de la cena y de pasar un rato agradable, entre risas y anécdotas, salieron a caminar. Esta reunión podría ser una de las últimas que disfruten antes de que la hija mayor de la expareja se embarque en su vida universitaria.

© Backgrid/The Grosby Group La expareja fue vista cenando en South Bay con sus hijos Fin y Violet antes de salir a caminar

Video relacionado

© Backgrid/The Grosby Group Ben y Jennifer Garner con sus hijos en New Haven

El 20 de agosto, día en el que se dio a conocer la noticia del divorcio, Ben Affleck fue captado de regreso en Los Ángeles luego de dejar a su hija en Connecticut. El actor fue fotografiado descendiendo de un jet privado junto con su hijo Fin y su exesposa Jennifer Garner.

© Backgrid/The Grosby Group Ben Affleck, su exesposa Jennifer Garner y Fin regresan a Los Ángeles en un jet privado, después de dejar a Violet en la universidad

Lo que se sabe del proceso de divorcio

Mientras Ben estaba en Connecticut apoyando a Violet en su mudanza, JLo preparaba su siguiente movimiento, con el que daría por terminada su relación con el actor, quien fue su esposo por casi dos años. De acuerdo con los documentos de la corte, obtenidos por TMZ, el actor y la cantante se separaron el 26 de abril de 2024 y fue hasta el 20 de agosto que 'La Diva del Bronx' presentó por sí misma los papeles ante el tribunal.

La fecha que JLo eligió para presentar los documentos no fue al azar, pues ese día se cumplirían dos años de su gran boda en Georgia con Ben Affleck, celebrada con amigos y familiares. Previo a esa celebración, la pareja tuvo un primer enlace en Las Vegas, el 16 de julio de 2022. En sus reportes, el portal TMZ ha señalado que la comunicación entre Ben y JLo es tensa, pues están tratando de llegar a un acuerdo desde hace varios meses.

Dicho sitio indica que entre Jennifer y Ben nunca existió un acuerdo prenupcial. El hecho de que no exista un contrato prenupcial quiere decir que cualquier ingreso o beneficio que Ben y Jen hayan obtenido en sus casi dos años de matrimonio es propiedad comunitaria. Tomando en cuenta que cada uno protagonizó películas y dirigió proyectos de cine, podría ser que su separación sea algo más de complicada.