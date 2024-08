¡Festejo discreto! Ben Affleck estuvo con JLo y Jennifer Garner en su cumpleaños

El pasado 15 de agosto, Ben Affleck cumplió 52 años y muchos esperaban ver alguna romántica felicitación pública de parte de su esposa Jennifer Lopez, pero no la hubo. Sin embargo, eso no significa que el actor no haya contado con su cariño en su cumpleaños, pues la cantante acudió a su domicilio. Y no fue la única, pues también su exesposa Jennifer Garner estuvo presente el día de su celebración.

© Grosby Group Jennifer Garner visitó a su exesposo Ben Affleck el día de su cumpleaños.

Ben, de quien es más que conocida si discreción, prefirió quedarse en casa el día de su cumpleaños y tener un festejo íntimo con los suyos, además, se reportó que llegaron a su casa varias entregas, incluidas unas flores. El actor recibió la visita de su exesposa, con quien mantiene una estupenda relación y con quien comparte la crianza de sus tres hijos, Violet, Fin y Samuel.

Garner fue captada llegando a la casa alquilada del actor en Brentwood, aparentemente para llevar a su hijo de 12 años con su papá. La actriz de Elektra lució un atuendo informal compuesto por jeans oscuros y camiseta a rayas. A su salida del inmueble, también fue fotografiada, y al saberse blanco de los paparazzi optó por saludarlos alegremente.

© Grosby Group Aparentemente, Jennifer Garner llevó a su hijo Samuel con su padre.

© Grosby Group Jennifer Garner saludó a los paparazzi a su salida de la casa de Ben.

No es la primera vez que Jennifer es aptada junto a su exmarido, pues es más que sabido que ha sido un gran apoyo para él incluso después de que se separaron en 2015. Hace algunas semanas, en medio de los rumores de crisis en el matrimonio de Ben y JLo, el DailyMail reportó que Garner estaba fungiendo como consejera para la pareja, hasta que supuestamente decidió renunciar a este papel por lo doloroso que le estaba resultando revivir lo que vivió en su divorcio.

© Getty Images Ben Affleck y Jennifer Garner mantienen una estupenda relación.

JLo sí estuvo con Ben en su cumpleaños

La celebración del actor de Argo había generado mucha expectación, pues algunos consideraban que era la oportunidad para que Jennifer acabara con las especulaciones colgando una emotiva felicitación en sus redes sociales. Sin embargo, aunque sí hizo un post en Instagram no fue dedicado para su marido.

© Grosby Group Jennifer Lopez visitó a Ben en su cumpleaños.

Si bien no hubo una dedicatoria pública para Ben, es probable que JLo lo haya felicitado en persona. La cantante acudió la casa de su esposo y estuvo ahí por unos 30 minutos, según se reportó.

© Grosby Group JLO fue captada mientras se retiraba de la casa de Ben, luego de una visita de 30 minutos.

La estrella de Atlas fue captada a su salida tras su breve visita. Usaba unos jeans azul claro, una chaqueta marrón y llevaba su larga melena recogida en una coleta. Dada la discreción que tanto Jennifer como Ben han manejado en su matrimonio los últimos meses, es difícil saber cómo se desarrolló su encuentro en esta fecha especial.

Cabe recordar que Affleck no estuvo presente en la fiesta que JLo organizó en Los Hamptons hace algunas semanas para celebrar sus 55 años. Ello alimentó los rumores de problemas en su matrimonio, pues el actor se quedó en Los Ángeles, y tampoco estuvo con su esposa en su aniversario de bodas. Todavía falta otra fecha importante para la pareja, y es el próximo 20 de agosto, cuando se cumplirán dos años de su espectacular boda en Georgia. Aunque parece improbable una efusiva publicación en redes sociales, tal vez lo que haya sea una discreta visita entre los actores.