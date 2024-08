En un momento de cambios, Ben Affleck reaparece un nuevo look y sin anillo de bodas

Ben Affleck lleva semanas en la mira, pues muchos intentan descifrar lo que ocurre realmente en su matrimonio con Jennifer Lopez y cada movimiento es tomado como una pista. El actor, quien recientemente adquirió una millonaria mansión en Los Ángeles, acaba de ser captado con un nuevo y radical look el cual no pasó desapercibido, al igual que el hecho de que no haya usado su anillo de bodas.

© Grosby Group Ben fue captado el fin de semana con un radical cambio de look.

El pasado fin de semana Ben fue fotografiado en un estacionamiento Los Ángeles antes de una salida en moto. Inevitablemente su nuevo corte de pelo acaparó la atención. Se trata de un faux hawk (falso mohicano) extra corto, un estilo punk rock muy distinto del que ha usado en los últimos años.

Para complementar su estética rockera, el actor de 51 años usó una camiseta de los Red Hot Chili Peppers, unos jeans grises ajustados, chaqueta negra de cuero, botas y unas gafas de aviador. Además, llevaba una mochila en la espalda. En un momento, Ben sacó su billetera y fue entonces cuando quedó comprobado que no llevaba su anillo de bodas.

© Grosby Group Ben lució una esté tica punk rock gracias a su corte faux hawk.

El tema las sortijas ha sido recurrente en los medios durante los últimos meses y no solo en lo que respecta al actor, sino también a JLo, pues algunos lo han interpretado como una señal del estatus de su matrimonio.

© Grosby Group El 5 de agosto el actor fue captado nuevamente, esta vez con un atuendo mucho más formal.

El pasado 5 de agosto, dos días después de su primera aparición con su nuevo look, Ben fue captado de nueva cuenta, esta vez a su llegada a la oficina. A diferencia de su atuendo informal del fin de semana, Ben llevó un traje negro con una camisa gris, además de una maleta al hombro.

© Grosby Group Ben tenía una expresión seria y tampoco llevaba su anillo de bodas.

Y, otra vez, las miradas se centraron en las manos del ganador del Oscar para descubrir que nuevamente no llevaba su anillo de bodas. Además, el actor lucía una expresión muy seria, casi molesta, lo cual no sería del todo raro, pues es más que sabido que se siente incómodo con el acecho de los paparazzi.

© Grosby Group Ben luce ahora una melena extra corta.

Jennifer Lopez ha regresado a casa tras semanas en Los Hamptons

EL 3 de agosto, el mismo día que Ben sorprendió con su nueva imagen, JLo fue captada a su llegada a Los Ángeles luego de varias semanas en Los Hamptons, Nueva York. La cantante se veía relajada con un atuendo cómodo e informal mientras bajaba de un avión privado.

© Grosby Group Jennifer Lopez regresó a Los Ángeles tras semanas en Los Hamptons.

Jennifer celebró su cumpleaños número 55 con una espectacular fiesta inspirada en Bridgerton, que tuvo lugar en Los Hamptons, y en la que Ben fue el gran ausente. Además, la pareja tampoco estuvo junta en el segundo aniversario de su boda de Las Vegas. Ahora quedan dos festejos importantes que seguramente tendrán a muchos expectantes: el cumpleaños 52 de Affleck el próximo 15 de agosto y el aniversario de su gran enlace con JLo en Georgia.