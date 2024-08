Jennifer Lopez pasa tiempo de calidad con Samuel, el hijo de Ben Affleck

Tras su regreso de Los Hamptons, Jennifer Lopez parece estar decidida a aprovechar al máximo el tiempo en familia, y eso incluye a los hijos de Ben Affleck. Recientemente, la cantante disfrutó de una salida con Samuel, el menor de los retoños de su esposo. Esta cita tuvo lugar previo a la larga visita que hizo en la casa del actor, la cual ha avivado las esperanzas de que los rumores de crisis matrimonial se disipen de una vez por todas.

© Grosby Group Jennifer Lopez visitó la casa de Jennifer Garner para dejar a Emme y recoger a Samuel.

Hace un par de días, Jennifer llegó a la casa de Jennifer Garner junto a Emme Muñiz con un plan muy claro: dejar a su hija ahí mientras se llevaba a Samuel de compras. No es la primera vez que la adolescente de 16 años pasa tiempo en casa de la actriz de Elektra, pues apenas el fin de semana disfrutó de un paseo con Fin, hijo de la actriz y Affleck.

JLo se llevó al niño de 12 años al centro comercial, donde visitaron algunas tiendas. Las imágenes permitieron apreciar la confianza y cercanía que hay entre la intérprete y su hijastro, pues en algún momento de la salida se les vio abrazados. Además, el pequeño fungió como fotógrafo de Jennifer cuando unos fans le pidieron una foto en un establecimiento.

© Grosby Group Según reportes, JLo había expresado su intención de pasar más tiempo con los hijos de Ben.

La también actriz de 55 años, quien lució muy guapa con un mono blanco y calzado deportivo, se mostró muy feliz de salir con Samuel. “El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos”, dijo recientemente una fuente a People. “Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, explicó.

© Grosby Group Jennifer y Samuel salieron a un centro comercial.

© Grosby Group Disfrutaron de un día de compras, posiblemente en para buscar un regalo para Ben.

La salida de Jennifer y el niño tuvo lugar apenas unos días antes del cumpleaños de Ben, por lo que levantó sospechas de que bien pudo servir para comprar el regalo del actor. Aún no hay nada claro sobre los planes del intérprete para el 15 de agosto, cuando cumplirá 52 años. Él no estuvo en la fiesta que organizó JLo en Los Hamptons por sus 55 años, pero eso no significa que ella no quiera acompañarlo en su día.

© Grosby Group Esta salida reafirmó la confianza y cercanía entre JLo y su hijastro.

La comentada visita de Jennifer a Ben

Horas después de la cita de compras con Samuel, Jennifer pasó a la casa de Ben en Brentwood. Las imágenes permitieron apreciar que incluso llevaba el mismo atuendo cuando se acercó a la puerta principal del domicilio, luego de llegar en una camioneta negra junto a otra mujer que fue quien bajó a solicitar el acceso.

© Grosby Group JLo fue captada visitando la casa de Ben en Brentwood.

© Grosby Group La reunión de JLo en casa de Ben se extendió hasta la noche.

Al parecer, la reunión se prolongó por cerca de cinco horas, pues JLo se retiró del lugar poco antes de las 10 de la noche. Este encuentro ha generado mucha expectación, en especial porque se ha mencionado que la pareja llevaba varias semanas sin verse, lo que había alimentado las especulaciones de crisis y hasta de un inminente divorcio.