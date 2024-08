Reportan que Jennifer Lopez visitó a Ben Affleck cuando faltan unos días para su cumpleaños

Todo parecía indicar que sería hasta septiembre que Jennifer Lopez y Ben Affleck se encontrarían, luego de semanas separados. Sin embargo, su esperado reencuentro se ha adelantado, pues se ha reportado que la cantante visitó a su esposo en su casa cuando faltan solo unos días para que él celebre su cumpleaños número 52, ¿será que las cosas están recuperando su curso?

© Getty Images JLo y Ben podrían tener su primera aparición pública en semanas en una premier en septiembre.

JLo acudió a la casa que Ben alquila en Brentwood el pasado 11 de agosto, según informó People citando una fuente exclusiva. No se revelaron más detalles de la visita, incluido cuánto tiempo duró, pero se aseguró que el actor estaba en su domicilio cuando llegó la cantante. Al parecer se trató del primer encuentro entre el matrimonio luego de que prácticamente pasaran lo que va del verano separados.

El mismo informante reveló que ese mismo día, más temprano, Jennifer acompañó a Samuel, el hijo de 12 años de Ben, al centro comercial. Señaló que la estrella de Atlas (Netlix) está ansiosa por pasar tiempo con los hijos de su esposo antes de que regresen a clases.

© Getty Images Se reportó que Jennifer salió con Samuel, el hijo de Ben.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos”, dijo la fuente. “Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, explicó.

© Getty Images Al parecer, JLo quiere pasar tiempo de calidad con los hijos de Ben.

El medio antes referido había reportado antes que Jennifer y Ben “están siguiendo su vida por separado. Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para comenzar de nuevo”. Precisamente hace unos días, tras su regreso de Los Hamptons, JLo fue captada recorriendo la lujosa zona de Bel Air y Beverly Hills, aparentemente, en compañía de agentes inmobiliarios.

Por su parte, Ben ha sido fotografiado con un nuevo y radical look de camino a su oficina. “Está bien y prospera cuando está ocupado, y ha estado trabajando sin parar”, dijo otro informante a People. El actor acaba de comprar una nueva mansión ubicada en los límites de Brentwood y Pacific Palisades, por la que pagó 20.5 millones de dólares.

© Getty Images Ben Affleck acaba de comprar una casa de más de 20 millones de dólares.

La expectación sobre sus posibles próximos encuentros

Jennifer celebró su cumpleaños número 55 con una espectacular fiesta en Los Hamptons la cual tuvo como inspiración la exitosa serie Bridgerton, pero Ben fue el gran ausente. Por esas mismas fechas se cumplieron dos años de su boda de Las Vegas, y la pareja tampoco estuvo junta.

Ahora quedan importantes festejos que mantienen a muchos expectantes, pues lo que suceda en ellos podría decir mucho de cómo es la relación actual entre JLo y Ben: el cumpleaños del actor el próximo 15 de agosto y el aniversario de su gran boda en Georgia, el 20 de agosto.

Más allá de estos posibles encuentros de índole personal, la pareja podría aparecer junta en público el próximo mes en el estreno de Unstoppable, película de la que ella es protagonista y en la que él funge como productor. La premier se realizará en el Festival de Cine de Toronto, el cual se llevará a cabo del 5 al 15 de septiembre.