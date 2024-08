El reencuentro más esperado: Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían reaparecer en público pronto

Han pasado largas semanas sin que Jennifer Lopez y Ben Affleck sean captados juntos, lo cual ha agudizado los rumores de crisis en su matrimonio. El actor fue el gran ausente en la fiesta de cumpleaños de su esposa en Los Hamptons, eso sin contar que en su segundo aniversario de bodas estuvieron separados. Sin embargo, hay una fecha marcada en el calendario en la que podría darse el esperado encuentro de la pareja, y no tiene que ver con ningún festejo personal, sino más bien con un compromiso personal.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el estreno de 'The Mother' en Los Angeles el 10 de mayo de 2023

El próximo mes JLo y Ben podrían protagonizar su primer encuentro público en un largo tiempo durante el Festival de Cine de Toronto, el cual se llevará acabo del 5 al 15 de septiembre. En dicho evento se realizará el estreno mundial de Unstoppable, película de la que ella es protagonista y en la que él funge como productor.

Meses atrás este estreno hubiera sido la oportunidad perfecta para ver al famoso matrimonio intercambiando miradas cómplices, besos y otros gestos melosos en público, tal como lo hicieron varias veces antes y después de casarse. Sin embargo, la situación ahora es muy diferente y nadie tiene la certeza de cómo será el encuentro, si es que ocurre.

En febrero de 2022, la pareja derrochó miel en la alfombra roja.

Es casi seguro que Jennifer acudirá a la cita, pues es la gran estrella de la película, pero en cuando a Ben, no está muy claro si querrá desfilar por la alfombra roja. Él mismo ha admitido que no le encanta la exposición pública, y dadas las circunstancias, es probable que quiera evitarlo a toda costa. Affleck y su gran amigo y socio Matt Damon trabajaron juntos en la cinta, por lo que no sería descabellado que el protagonista de Bourne sea quien aparezca frente a los reflectores.

Unstoppable se quedó en pausa debido a la pandemia, y Ben y Matt, por medio de su productora Artists Equity, consiguieron sacar adelante el proyecto. Se trata de un emotivo drama deportivo inspirado en la historia real de Anthony Robles, un joven universitario decidido a convertirse en luchador profesional. La cinta se estrenará en cines en diciembre, pero su presentación será en el Festival de Toronto. Además de JLo, esta película tiene en su reparto a Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña y Don Cheadle.

Lo que decía Ben sobre trabajar con JLo en Unstoppable

Esta película era especialmente significativa para JLo y Ben, pues se trató del primer proyecto en el que trabajaron juntos después de muchos años. A inicios de 2023, el actor hablaba emocionado sobre esta oportunidad de trabajar con su esposa.

“Siempre contratamos a los mejores actores”, dijo Ben en entrevista para CBS Sunday Mornings al ser cuestionado sobre la participación de Jennifer en Unstoppable. “Va a ser genial, ir a trabajar con tu esposa, ir a trabajar con tu mejor amiga”, agregaba. “Si no te gusta con quién estás trabajando y si tienes dificultades o problemas en el trabajo, creo que es una de las cosas que puede terminar causar depresión, ansiedad y dolor a las personas”, reflexionaba Affleck. “Y al revés, si quieres a las personas con las que trabajas, probablemente tu vida sea mucho mejor, ¿sabes?”.