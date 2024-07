Los detalles de la fiesta de Jennifer Lopez al estilo 'Bridgerton'

Cumplir 55 años no es cosa de todos los días... y eso bien lo sabe Jennifer Lopez, quien para festejar su 'nueva vuelta al sol', organizó el pasado sábado una gran fiesta en Los Hamptons con la temática de Bridgerton, la aclamada serie de época que ha cautivado a millones, y al parecer también a la mismísima 'Diva del Bronx'. Como recordarás, la cantante lleva ya unas semanas instalada en la zona este de Long Island disfrutando de su escapada veraniega, misma en la que ha llamado la atención la ausencia de su esposo, el actor Ben Affleck.

© @jlo JLo en su cumpleaños al estilo 'Bridgerton'

Ha sido hasta ahora que la intérprete de temas como On the Floor ha compartido un video formado por algunos de los mejores momentos de su celebración, a la que acudieron amigos y familiares, como su hijo Max, quien aparece en el video ataviado con un traje al estilo de los caballeros de Bridgerton. De acuerdo con PEOPLE, también estuvo presente la señora Guadalupe Rodríguez, madre de JLo, quien se sumergió en el universo de la serie creada por Julia Quinn, luciendo un vestido azul, de escote cuadrado y manga corta. Queridos amigos de Jennifer, como la directora Elaine Goldsmith-Thomas y su mánager Benny Medina estuvieron presentes, deseándole un feliz cumpleaños a la también actriz.

Así celebró JLo su fiesta de 55 años View post on Instagram

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 251 millones de seguidores, la cantante compartió el clip acompañado de las siguientes palabras, con un tono al estilo del personaje de 'Lady Whistledown': "Dearest Gentle Reader…And a splendid evening was had by all /Querido y gentil lector...Y todos tuvieron una noche espléndida".

© @jlo La cantante tuvo otro cambio de ropa

En el video se alcanza a apreciar a Jennifer luciendo dos looks como sacados de la imaginación de la creadora de la serie. En el primero de ellos, lleva un vestido con bordados en dorado, de corte princesa y con un corsé off shoulder que resalta su figura. Como complementos, lleva una diadema floral así como una discreta cadena con un dije y un par de guantes semitransparentes. Al parecer, este look fue el primero que usó para la parte del recibimiento y la cena con sus invitados.

© @jlo Jennifer Lopez partió su pastel y se mostró emocionada por su nueva vuelta al sol, pese a la ausencia de Ben Affleck

Tras disfrutar de la cena, Jennifer se cambió de ropa y optó por un vestido de diferente corte; un poco más ligero para poder bailar y cantar solo como ella sabe hacerlo. Para su segundo traje —muy a lo Daphne Bridgerton— la cantante optó un traje color verde pera off shoulder, ceñido a la cintura con una vaporosa falda suelta. En el escote, este vestido tenía aplicaciones de pedrería y bordados, que resaltaban la belleza de la festejada.

© @jlo La cantante estuvo rodeada por sus seres queridos

De acuerdo con las imágenes del video, Jennifer tuvo un pastel de fondant blanco de varios pisos decorado con unas mini bengalas. Además de esto, 'La Diva del Bronx' sacó a relucir sus dotes musicales pues se apoderó del micrófono y entonó algunas canciones. Para abrir pista, los invitados disfrutaron de una exhibición de un baile muy al estilo de los que aparecen en la serie de Netflix. Sombreros de copa, pelucas, chalecos, mocasines, abanicos, moños, pañuelos y más fueron parte de los elementos de la fastuosa celebración de JLo, la cual se dio en medio de un sinfín de reportes que aseguran que el fin de su matrimonio con Ben Affleck.