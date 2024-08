Reportes indican que Jennifer Lopez le ha pedido el divorcio a Ben Affleck

Se acabó... Luego de dos años de matrimonio, Jennifer Lopez y Ben Affleck han puesto fin a su relación. De acuerdo con reportes del sitio TMZ, la cantante ha solicitado este martes 20 de agosto los trámites necesarios para disolver su unión con el actor. Esta noticia se da luego de que la ahora expareja pasara todo el verano inmersa en rumores sobre el estatus de su relación, pues llevaban meses alejados, incluso en fechas tan significativas como el cumpleaños de ella. Ha llamado la atención la fecha que JLo ha elegido para empezar el procedimiento con el actor de Batman pues coincide con el que sería el segundo aniversario de su fastuosa boda en Georgia.

© Vittorio Zunino Celotto Ben Affleck y Jennifer Lopez en la red carpet de 'The Last Duel', en septiembre de 2012, en el Festival Internacional de Cine de Venecia

De acuerdo con TMZ, la propia intérprete solicitó el divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Los documentos no fueron presentados por un abogado, sino que la propia Jennifer se encargó de ello. De acuerdo con dichos documentos, la separación entre ambos tiene como fecha el 26 de abril de 2024.

El citado medio detalla que en los papeles presentados a la corte no hay un contrato prenupcial, como suelen hacer las celebridades de este nivel. Fuentes cercanas ambos han indicado que no hay tal acuerdo. El hecho de que no exista un contrato prenupcial quiere decir que cualquier ingreso o beneficio que Ben y Jen hayan obtenido durante sus casi dos años de matrimonio es propiedad comunitaria.

© OnTheJLo via Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck en el día de su boda en Georgia

Tan solo en los dos años que fueron marido y mujer, ambos emprendieron grandes proyectos. Por un lado, Ben Affleck protagonizó las películas Air e Hypnotic, y produjo The Instigators. Además de esto, hace apenas unos días terminó de filmar The Accountant 2. En cuanto a Jennifer, en los últimos dos años, participó en Shotgun Wedding, The Mother, This Is Me... Now y Atlas.

Video relacionado

Pareciera que, tanto Jen como Ben pensaban que su matrimonio era un "y vivieron felices para siempre", y creyeron que no había la necesidad de hacer un contrato prenupcial. Sin embargo, es importante recalcar que para ella, este enlace fue su cuarto, mientras que para Ben su segundo. Pese a que podría ser una separación complicada, los documentos de la corte indican que Jennifer rechazó la manutención conyugal y pide al juez que Ben haga lo mismo. Al no haber hijos en común, no habrá problema alguno con temas de custodias.

Apenas hace unas semanas parecía que las cosas entre ellos estaban tomando un rumbo distinto, pues JLo fue fotografiada conviviendo con los hijos de él y su primera exesposa, Jennifer Garner. Además de esto, el pasado 15 de agosto se dio a conocer que JLo visitó a Ben Affleck con motivo de su cumpleaños 52 en su nuevo hogar en Brentwood, en Los Ángeles.

© Steve Granitz/FilmMagic Ben Affleck y Jennifer Lopez en la red carpet de 'Marry Me' en febrero de 2022

Desde que arancó el verano, la expareja estuvo en contantes rumores sobre su relación. Durante los primeros días de julio, la gran mansión que ambos compraron para compartirla con sus respectivos hijos fue puesta a la venta. Poco después, el 24 de julio, JLo festejó su cumpleaños en Los Hamptons, mientras que Ben estaba en Los Ángeles.

Según los reportes de TMZ, el actor y la cantante han estado tratando de llegar a un acuerdo desde hace varios meses, pero fuentes cercanas indican que las conversaciones no van por buen rumbo y que en ocasiones, ambos evitan cualquier contacto.