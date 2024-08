Así es John Miller, el novio de Jennifer Garner que se mantiene en segundo plano ante el sonado divorcio de JLO y Ben Affleck

La noticia del divorcio de Jennifer Garner con Ben Affleck saltó en el año 2017. Un año después comenzó a salir con John Miller, una relación que muchos pensaron que iba a ser fugaz, ya que ambos venían de anteriores relaciones. Ahora, cuatro años después la pareja está más que consolidada y feliz. Miller es licenciado en Derecho con honores por la Universidad de Stanford y actualmente es el director general de Cali Group, propietaria de más de 50 locales de las franquicias CaliBurger. El empresario estuvo anteriormente estuvo casado y tiene dos hijos con la violinista Caroline Campbell. Se divorciaron casi en paralelo a Garner y Ben Affleck.

© @caligroup John Miller, la pareja de Jennifer Garner

Fue en el año 2020 cuando la pareja se distanció por un tiempo. Él pensaba en boda con la actriz y productora que, al parecer, no quería dar ese paso. Jennifer Garner no estuvo en la boda de Ben Affleck en Georgia, pero insistió en su deseo de que los hijos que comparte con su exmarido tengan una buena relación con él y con su nueva mujer. La intérprete de 50 años fue captada en los pasillos de un supermercado, acompañada de su padre, William John Garner, y su novio, John Miller, justo cuando se estaba produciendo en enlace de su ex.

© Frank Micelotta Jennifer Garner

Garner, consejera matrimonial de su exmarido, Ben Affleck

Parece que los los intentos de la actriz por ayudar a su exmarido Ben Affleck en su proceso de separación de Jennifer López, han causado una "división" en su propia relación, afirman fuentes cercana a la pareja, según publica el Daily Mail. En los meses previos a que López, de 55 años, solicitara oficialmente el divorcio del actor de Argo, de 52 años, Garner había adoptado el papel de "consejera matrimonial" de la pareja en problemas , y algunos amigos temían que la hubieran obligado a "jugar a ser mediadora". El papel parece haber irritado también a Miller, aun entendiendo su actual pareja que tienen hijos: "A John no le gusta compartir a Jen y hay una división entre ella y Ben", publica en exclusiva el DailyMail.com. La fuente agregó que el CEO de Cali Group no teme que la expareja vuelva a iniciar una conexión romántica, pero simplemente ha tenido problemas con la cantidad de energía que Garner ha puesto en su ex.

Ben Aflleck junto a su ex Jennifer Garner

"Él desearía que no fuera así porque entiende que son una familia, pero le afecta como a cualquiera", continuó la fuente.' John no tiene miedo de volver a estar juntos, pero ha sido difícil lidiar con su apoyo a Ben durante su separación de JLo'. Miller ahora espera dejar atrás la reciente saga y centrarse en el trabajo que necesita realizar en su propia relación." John está deseando que Ben y JLo se separen para poder centrarse en Jen", dijo la fuente. "Los baches que han surgido últimamente parecen ir allanándose". "Tanto Jen como John tienen esa esperanza. Solo que llevará un poco de tiempo. Ambos quieren estar en un lugar mejor, pero es necesario hacer algo". La fuente enfatizó que la pareja "no se ha separado" y agregó que "los amigos sienten que estarán juntos por mucho tiempo. Son muy reservados".

A principios de este verano, DailyMail.com reveló que Garner había tomado la decisión consciente de alejarse del "circo" que rodeaba a Affleck y López porque la situación había comenzado a desenterrar recuerdos "dolorosos" para ella. Ahora, la estrella se centra principalmente en la crianza compartida con Affleck, que ha luchado contra el alcoholismo y la adicción al juego durante décadas, mientras lidia con la vida después de su matrimonio más reciente, pero seguirá siendo amigo de López.