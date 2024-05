Jennifer Garner, el apoyo incondicional de Ben Affleck en sus momentos más bajos

Mientras todos hablan de la crisis que estaría atravesando el matrimonio de Jennifer Lopez (54) y Ben Affleck (51), ellos siguen con la rutina de su día a día sin confirmar ni desmentir los rumores. La intérprete de This Is Me... Now está totalmente volcada en los preparativos de su gira, y el director de cine se ha refugiado en su familia, ya que le hemos visto disfrutando de varios planes junto a sus hijos y su ex, la también actriz Jennifer Garner (52), que ha demostrado ser su mayor apoyo en sus momentos más complicados.

Una familia unida

Este fin de semana, Ben acudió a la función escolar de su hija Seraphine, de 15 años, y también se reunió con su ex y su hija mayor Violet (18) en un partido de baloncesto del más pequeño de la familia, Samuel (12), en Santa Mónica. Después, junto a Garner y sus hijos disfrutó de un evento cinematográfico en el Aero Theatre en Brentwood, donde curiosamente también estuvo presente Jennifer Lopez.

Una vez más, queda claro que, a pesar de todo, siguen formando esa 'modern family' de la que hemos hablado tantas veces. Hay que recordar que Affleck y Garner estuvieron casados de 2005 a 2015 (aunque su divorcio no fue hasta 2018) pero siempre han mantenido una relación muy buena. De hecho, esta no es la primera vez que les vemos haciendo planes a todos juntos.

El papel fundamental de Jennifer Garner

Han pasado muchas cosas durante estos días y todas muy significativas. Una de las más comentadas ha sido que Garner haya visitado a su ex en la casa a la que se mudó el actor hace varias semanas. La actriz de Elektra fue vista llegando a su mansión en Brentwood y aparcando el coche en la entrada. Al parecer fue sola, sin sus hijos, para poder charlar tranquilamente con Ben.

Conociendo la relación que tienen, no es de extrañar que los actores se hayan reunido, ya que a lo largo de todos estos años Jennifer le ha demostrado su apoyo contra viento y marea, especialmente en sus etapas más complicadas. Ella siempre ha estado ahí para él, dándole consejo, ayudándole... sobre todo cuando tocó fondo.

Nos referimos al verano de 2018, cuando Ben tuvo una recaída de su alcoholismo y protagonizó unas imágenes lamentables en público. La madre de sus tres hijos decidió intervenir y se presentó en su casa acompañada de un abogado para suplicarle que buscara ayuda profesional para acabar con su adicción. El actor, que se había sometido ya a dos tratamientos de desintoxicación, aceptó y fue la propia Jennifer Garner la que le llevó en su coche hasta el centro de rehabilitación.

"Quiero disfrutar la vida al máximo y ser el mejor padre posible. Quiero que mis hijos sepan que no hay que avergonzarse por buscar ayuda cuando la necesitas. Soy afortunado por tener el amor de mi familia y amigos, incluida Jen, que me apoyó y cuidó de nuestros niños cuando yo tuve que hacer el trabajo que tenía que hacer", había dicho el actor de Air unos meses antes.

Hubo muchas personas que en los peores momentos de Ben Affleck le dieron la espalda, pero su exmujer ha estado a su lado incondicionalmente. Y ahora ha vuelto a demostrarlo. No sabemos qué pasará con su matrimonio con Jennifer Lopez, pero lo que está claro es que siempre va a contar con el cariño y el consejo de Jennifer Garner.