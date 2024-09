Jennifer Lopez y Ben Affleck 'siguen adelante' con su divorcio a pesar de su cariñoso reencuentro

Los fans de Jennifer Lopez y Ben Affleck se han quedado muy descolocados tras ver cómo su último encuentro. El pasado fin de semana, la cantante y el actor se reunieron con sus hijos en el Polo Lounge del The Beverly Hills Hotel que se encuentra en Sunset Boulevard, en pleno corazón de Beverly Hills, y protagonizaron unas imágenes que están siendo muy comentadas.

© GTRES

Al parecer, el director de Argo quería encontrarse con su exmujer para demostrar que son "amigos" y que les hicieran fotos, ya que es un lugar muy concurrido. "Uno va allí cuando quiere que le vean. Siempre hay fotógrafos", ha dicho una fuente a Page Six.

Sin embargo, sucedió algo que "no estaba planeado" y es que se mostraron muy acaramelados y cariñosos. "Estaban de la mano y besándose. Los niños estaban con ellos, pero en una mesa separada", ha asegurado la citada fuente añadiendo que: "Aún se sienten atraídos el uno por el otro. Siempre han tenido mucha química".

© GTRES

Son muchos los que no comprenden que Jennifer y Ben se hayan mostrado así en público cuando no hace ni dos meses que anunciaron su separación. No sabemos por qué lo habrán hecho, pero parece que sus planes no han cambiado y "siguen adelante" con su divorcio, tal y como ha informado la revista People.

Desde su círculo íntimo explican que "un divorcio nunca es fácil" y que sus hijos "sean felices es su prioridad". "Los niños siempre se han llevado bien y se divierten mucho juntos. Quisieron juntrarse todos para almorzar y que los niños pudieran pasar el rato y divertirse", aseguran.

© GTRES

Otro momento incómodo

Si bien los actores se mostraron muy cariñosos en el interior del hotel, a su llegada fue todo lo contrario. La intérprete de On the floor y el protagonista de Air volvieron a protagonizar un momento bastante incómodo como les pasaba meses atrás.

Tal y como puede verse en todas estas imágenes, parece que mantuvieron una conversación acalorada tras bajarse del coche y el director de cine, incluso, hizo varios gestos que demuestran la tensión que vivieron. La cara de JLO también lo dice todo y no fue agradable para ella, más aún teniendo en cuenta la presencia de las cámaras.

© Getty Images

© Getty Images

© GTRES

Lo que indica la presencia de Jennifer Garner

Otro detalle que ha sido muy comentado es que no solo estaban los dos hijos pequeños de Affleck (Seraphina, de 15 años, y Samuel , de 12) y los mellizos de Jennifer (Max y Emme, de 16), sino que en esta reunión familiar también se encontraba Jennifer Garner, la exmujer del actor. Este detalle confirmaría que fue simplemente una reunión familiar de fin de semana para disfrutar de tiempo juntos, demostrando que a pesar de todo siguen mantiendo una relación estupenda.

Se sabe que la protagonista de Alias y Elektra estuvo en el The Beverly Hills Hotel porque fue fotografiada más tarde saliendo del aparacamiento en coche con sus hijos.

© GTRES