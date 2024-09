Las imágenes del primer encuentro público de Jennifer Lopez y Ben Affleck tras su ruptura en un almuerzo con sus hijos

Parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck han decidido mantener una buena relación pese a que después de cuatro meses de rumores, se confirmara su ruptura el pasado 20 de agosto. La cantante y el actor, pese a tener que enfrentarse a uno de los divorcios más mediáticos de los últimos años en Hollywood — no solo por el patrimonio que está en juego sino porque ponen fin a uno de esos cuentos de hadas que hizo soñar con el éxito de las segundas oportunidades — se han dado una tregua y este fin de semana han sido fotografiados juntos.

© GTRES

Las dos estrellas internacionales fueron fotografiados juntos llegando juntas al Hotel Beverly Hills de Los Ángeles. Además, no iban solos, iban acompañados por los hijos que él comparte con Jennifer Garner, Finn (15) y Samuel (12), y los mellizos de JLo, Max y Emme, que comparte con Marc Anthony. Un encuentro que se produce casi dos meses después de conocerse su divorcio y de que la artista haya pedido recuperar su apellido de soltera en la petición de separación que ella misma presentó en el Tribunal Supremo del condado de Los Ángeles, eliminando así por completo el nombre de Affleck de su apellido.

Como vemos en las imágenes, la intérprete de This Is Me...Now, de 55 años, ha acudido a la cita con un look informal pero arreglado compuesto de pantalón vaquero de tiro alto y de campana que ha conjuntado con un jersey de cuello alto negro, unas botas de tacón y un bolso de serpiente. Según apuntan medios del país, Lopez lucía en su dedo anular el anillo de compromiso en el que lleva inscrito 'Jennifer'. Por su parte, Ben también luce un atuendo cómodo con un vaquero, una camisa azul y unas zapatillas deportivas de Nike.

Si bien, las cosas a nivel pareja no funcionaron, todo parece indicar que JLo y Ben han procurado seguir unidos como la familia que son, pues además sus respectivos hijos tienen una muy buena elación y están muy unidos. Según informa Page Six, Jennifer Lopez y Ben Affleck "se mostraron muy cariñosos mientras disfrutaban de un día en Los Ángeles" y que incluso, "se han cogido de la mano". A pesar de estas informaciones, otros medios apuntan todo lo contrario, que como se puede apreciar en las fotografías, el protagonista de Batman vs Superman: El origen de la justicia y la estrella de la música, mantuvieron una conversación acalorada y que cuando se subieron al coche, la cantante fue captada por los fotógrafos 'secándose las lágrimas'.

Un encuentro que se ha producido justo una semana después de que la artista coincidiera con Matt Damon en la alfombra roja del festival de Toronto, donde Jennifer acaparó todas las miradas y brilló como nunca con un vestido plateado con aberturas en los laterales cerradas con lazos negros. Él es socio y una de las personas que más conoce al actor, quien acudió acompañado por su mujer Luciana Barroso, y mostró una gran cercanía con Jennifer, con quien se sentó en la fiesta posterior. De hecho, después del ajetreo de los focos, se les vio hablando con el gesto serio durante bastante tiempo.

Así fue la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Los caminos de Jennifer Lopez y Ben Affleck se cruzaron durante el rodaje de la película Gigli, en 2002. En ese entonces, la química entre los dos fue instantánea, pero la actriz estaba casada con el coreógrafo Chris Judd, por lo que sólo entablaron una amistad, pero ella siempre tuvo claro que tuvo un flechazo. La pareja se comprometió en 2003, y planeaba una boda en la casa que Ben Affleck tiene en Georgia, en donde reunirían a amigos y familiares para ser testigos de su amor. Sin embargo, la ceremonia se fue aplazando hasta ser cancelada, según ha comentado la artista, por el constante asedio de los medios sobre su relación. En enero de 2024, 'Bennifer', como se les conocía en las páginas rosas, se separaron, poniendo fin a su noviazgo y el compromiso.