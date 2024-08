Otro giro en el divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck: la cantante pide al tribunal recuperar su apellido de soltera

Jennifer Lopez parece estar dispuestas a borrar todo lo que tenga que ver con su pasado con Ben Affleck y en la petición de divorcio que ella misma presentó en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles solicitó que su nombre fuera restituido por el de Jennifer Lynn Lopez, eliminando por completo el nombre Affleck de su apellido.

© Getty Images

La cantante de Jenny From the Block tomó el apellido de Ben como propio cuando se casaron el 17 de julio de 2022 en Las Vegas, pero ahora que su historia de amor ha llegado a su fin, la artista, parece que ya ha superado lo de ser una Affleck, aunque en el momento de pronunciar el 'sí, quiero' adquirir el apellido de su marido le pareciera lo más romántico del mundo.

"Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que eso sea un problema'', dijo en ese momento y comentó que de todas formas la gente seguiría refiriéndose a ella como Jennifer López. '"Para mí todavía conlleva tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica'', señaló además la actriz a People.

© Getty Images

Según el portal de noticias TMZ JLo presentó sus documentos de divorcio como Jennifer Lynn Affleck (su nombre legal), pero es ahí donde la cantante solicita el cambio dejando claro lo meditado de su decisión.

Pero si algo llama soberanamente la atención en los documentos de divorcio, además de este cambio de apellido, es que la cantante no menciona en ningún momento la existencia de un acuerdo prenupcial , y diversas fuentes comunicaron a TMZ que no hay ninguno.

Sin un acuerdo prenupcial, sus ganancias individuales de los últimos dos años, ya sea provenientes de proyectos cinematográficos o acuerdos con grandes marcas, serían propiedad comunitaria.

© Getty Images

Jennifer, que tiene un patrimonio neto de 359 millones de euros, ha estrenado cuatro películas desde que se casó con Ben, incluido su proyecto autofinanciado de 18 millones de euros, This Is Me…Now: Una historia de amor, donde se narra la historia de amor de la pareja. Además la artista lanzó su línea de cócteles Delola en 2023 y estaba preparada para embarcarse en una gira mundial ('This Is Me... Now') que canceló debido a sus problemas personales.

Affleck, por su parte, ganador del Oscar y con un patrimonio neto estimado de 135 millones de euros, ha protagonizado recientemente las películas Air e Hypnotic. También ha finalizado recientemente la producción de una secuela de El contable.

© Amazon Prime

Pero por si todo esto no fuera suficiente, para liar más la madeja, Jennifer y Ben tienen pendiente de estreno un proyecto en común, la película Unstoppable, donde ella es la protagonista y él el productor.

Es por este motivo por el que los mentideros de internet señalan que la pareja ha tardado tanto en separarse ya que ambos estarían intentando llegar a un acuerdo, al cual parece no haber llegado y que les habría distanciado aún más. De hecho se comenta que haber eliminado de un plumazo el apellido de su ex pone de manifiesto la frialdad que reinaría entre ellos.