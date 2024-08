La cita que podría volver a unir a JLo y Ben Affleck públicamente en solo dos semanas

Hay que remontarse al 13 de febrero para situarnos en la última aparición de Jennifer Lopez y Ben Affleck en una alfombra roja, cuando presentaron el documental This is me. Las muestras de amor que se dedicaron frente a las cámaras no hacían presagiar que medio año después la artista solicitaría oficialmente el divorcio (el día de su segundo aniversario), poniendo así fin a una de las historias que había conquistado Hollywood. En dos semanas la expareja podría volver a coincidir en un acto público en el que nada será como antes.

Los actores, que llevaban varios meses jugando al despiste y dando pistas confusas sobre su situación, han trabajado juntos en Unstoppable, película que se espera que vea la luz a finales de 2024 con JLo como parte del reparto y Ben entre los miembros de la producción, donde también está su íntimo amigo Matt Damon. Pero antes de su llegada a la gran pantalla, tienen por delante un largo proceso de promoción en la que ya está fijada la primera cita: el 6 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto.

Está generando una gran curiosidad la posibilidad de ver de nuevo a los actores ya como expareja por primera vez en una alfombra roja tras confirmarse su separación. En Daily Mail aseguran que algunos productores del largometraje dirigido por William Goldenberg, conscientes del impacto que esta reaparición podría tener esta esperada imagen, están "presionando a los dos para que aparezcan juntos en el estreno en Toronto para crear expectativa sobre la película". Por el momento no está confirmada su asistencia y habrá que esperar al certamen para ver si finalmente se produce este momento.

La película, basada en la novela homónima de Manuel Puig y ambientada en una prisión argentina en la década de los 80, era un proyecto que ilusionaba mucho a Bennifer, como se conocía popularmente a la pareja. "Qué divertido, qué alegría hacer algo con ella, verla ser grande, ir a trabajar con tu mujer y con tu mejor amigo', explicaba Affleck. Por su parte, la diva del Bronx explicaba que les "encanta trabajar juntos" y no descartaba compartir más proyectos. Cabe recordar que unieron su talento tambié en Gigli (2003) y Jersey girl (2004).

Un inesperado giro

Cuando se unieron al equipo de Unstoppable, ni JLo ni Ben imaginaban que su historia de amor, propia del guion de una película, no tendría el final esperado. El 20 de agosto la artista solicitó formalmente el divorcio de su cuarto marido, aunque fue el 26 de abril cuando pusieron fin a su relación. En los cuatro meses que han pasado entre estas dos fechas clave, han hecho vidas por separado y cada movimiento ha sido analizado al detalle, pero también hecho algunas apariciones conjuntas, se han visitado mutuamente y ella ha hecho planes con los hijos del actor. Sin embargo, la segunda oportunidad que se han dado no ha podido ser y los trámites legales para romper su matrimonio ya están en marcha, ¿sin vuelta atrás?