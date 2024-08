Jennifer Lopez y Ben Affleck, la historia de un amor de más de 20 años que habría llegado a su fin

Tras varios meses de rumores de divorcio, la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece haber llegado a su final. La pareja, que en 2022 ilusionaba a todos al poner el broche de oro en su relación tras reencontrarse casi 20 años después de su primer compromiso, se casaba en la boda que tanto habían soñado tiempo atrás. Un matrimonio que sólo duró dos años, pues según informes de TMZ, la cantante ha solicitado el divorcio.

Los caminos de Jennifer Lopez y Ben Affleck se cruzaron durante el rodaje de la película Gigli, en 2002. En ese entonces, la química entre los dos fue instantánea, pero la actriz estaba casada con el coreógrafo Chris Judd, por lo que sólo entablaron una amistad.

"Nos dimos cuenta de que estábamos locos el uno por el otro. Me encontré pensando en él después de que terminó la película. Y tuve que ocuparme de mis propios asuntos, porque estaba saliendo de una relación en ese momento", reveló JLo en entrevista con Zane Lowe.

Jennifer confesó que sintió algo, como si estuviera destinada a estar con él de alguna manera y aquella amistad creció con el tiempo hasta convertirse en uno de los romances más sonados de aquel verano.

La pareja se comprometió en 2003, y planeaba una boda en la casa que Ben Affleck tiene en Georgia, en donde reunirían a amigos y familiares para ser testigos de su amor. Sin embargo, la ceremonia se fue aplazando hasta ser cancelada, según ha comentado la artista, por el constante asedio de los medios sobre su relación. En enero de 2024, 'Bennifer', como se les conocía en las páginas rosas, se separaron, poniendo fin a su noviazgo y el compromiso.

Cada uno siguió por su lado su propio camino, no sólo profesional, sino también personal. Mientras que Ben encontraba un nuevo amor en Jennifer Garner, con quien formó una familia junto a sus tres hijos, Violet, Seraphina -hoy Fin- y Samuel; JLo se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos Max y Emme.

Pero la historia entre Jen y Ben no había llegado a su fin. Entre ellos parecía que faltaba un capítulo que añoraban desde sus años juveniles. Lopez, por su parte, continuó con su vida profesional hasta convertirse en un máximo exponente latino de la música y el cine, al mismo tiempo que se divorciaba de Marc y reencontraba el amor en otras parejas, incluido Alex Rodríguez, con quien se comprometió en 2019, sin llegar al altar.

'J-Rod' se separaron en 2021, y sólo meses después la cantante y Ben Affleck se encontraban en rumores de noviazgo. El actor había puesto fin a su matrimonio con Garner en 2017, aunque se concluyó en 2018. La pareja se convirtió en la ilusión de sus fans, quienes se habían quedado esperando aquella gran boda 20 años atrás, dándose cuenta de que las segundas oportunidades son posibles a pesar del tiempo.

El 9 de abril de 2022, Jennifer Lopez confirmó que se había comprometido con Ben. A través de su blog, expresó: “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: ‘¿Es ¿Eso es un sí?’” Dije que SÍ, por supuesto, eso es un SÍ”, reveló de lo más contenta.

Y mientras mostraba el precioso anillo de compromiso estelarizado por una piedra verde en corte cuadrado, agregó: “No fue nada lujoso en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado... solo una noche tranquila de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas. Quienes tienen una segunda oportunidad en el amor verdadero”.

Para sorpresa de muchos, JLo y Ben se casaron primero en Las Vegas, a donde acudieron acompañados de los hijos de ella, dándose el "sí, acepto". “Cuando leyeron sus votos fue muy tierno y emocional. Se hicieron llorar mutuamente. Los niños estaban justo detrás de ellos” , reveló una trabajadora de la capilla Little White Wedding. Pero aún faltaba una gran fiesta para celebrar.

Jennifer Lopez y Ben Affleck por fin hicieron realidad su sueño y se casaron de forma religiosa el 20 de agosto de 2022, precisamente en en la finca que el actor posee en Georgia, a orillas del río North Newporth, el lugar que habían elegido dos décadas atrás.

Hoy, justo en la fecha en la que estarían celebrando su segundo aniversario, la pareja se enfrenta a un nuevo capítulo, el que podría poner fin a esa intensa historia de amor.