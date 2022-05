La mirada mas íntima de Jennifer Lopez: de su amor por Ben Affleck a la ternura con sus hijos

Jennifer Lopez está dipuesta a contar su historia y lo hará de la forma más emotiva en su documental Halftime. La actriz y cantante neoyorquina ha compartido la visión más íntima de su vida y su carrera en sus más de treinta años sobre los escenarios. En el nuevo tráiler del próximo documental de Netflix, se hablará desde su espectáculo en la SuperBowl, uno de las actuaciones más importantes de su carrera, hasta su noviazgo con Ben Affleck, con el que planea casarse.

La cinta se estrenará el 8 de junio en la inauguracion del Festival de Tribeca antes de que esté disponible en Netflix el 14 de junio. En ella veremos a la estrella reír, llorar e incluso bailar. Muchas emociones y sentimientos encontrados, fruto del esfuerzo porque todo salga perfecto como sucedió en la investidura de Joe Biden, los ensayos del concierto con Shakira en la SuperBowl, la satisfacción de haber logrado algo memorable y, por supuesto, las lágrimas detrás de todo ese trabajo.

Su espectáculo de la SuperBowl ha servido como punto de partida para hablar de su vida, ya que deja al descubierto su evolución como latina, madre y artista. No todo fue un camino de rosas en la trayectoria de esta artista. Lopez expone el juicio al que le expusieron los medios de comunicación al comienzo de su carrera. Recordemos como entonces Ben Affleck salió en su defensa y llegó a publicar un anuncio en varias revistas para decir que Jennifer no era la diva que todos creen. Ella llegó a creer lo que decían los medios y tuvo que luchar duro por recuperar la confianza en sí misma. "Fue difícil. Simplemente tenía muy baja autoestima", explicó la estrella de Cásate conmigo. "Tuve que descubrir realmente quién era yo, creer en ello, y no creer en nada más", expone en el clip.

Affleck aparece por sorpresa en algunas escenas de la película y recuerda haber visto a su novia cuando luchaba con la atención de los medios y las críticas en medio de su noviazgo. "Le dije una vez: '¿Esto no te molesta?' Y ella dijo: "Me lo esperaba", compartió el oscarizado director de Argo.

Aunque Halftime aborda algunos de los momentos más duros de la carrera de JLo, también destaca sus mayores logros, desde el aplauso de la crítica por su película Estafadoras de Wall Street hasta los momentos más tiernos con sus hijos, los mellizos Max y Emme, de 14 años. "Hago esto, no por los premios", explica López sobre el documental. "Hago esto para conectarme con la gente y hacerles sentir cosas, porque yo también quiero sentirlas". Unas palabras y unas imágenes que reflejan el esfuerzo y la dedicación durante muchos años. "Llevo toda la voida luchando porque me escuchen, para que me vean y me tomen en serio. Siento que mi vida acaba de empezar", dice junto a una tierna imagen con su hija soplando las velas de su tarta cumpleaños.