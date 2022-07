Laura Ponte ha perdido la visión de un ojo tras una perforación en la córnea

Laura Ponte ha sufrido un accidente que le ha llevado a perder la visión en uno de sus ojos. Al parecer, el mes pasado, la exmodelo se perforó la córnea, y, en estos momentos, se encuentra a la espera de un trasplante que le permita recuperarse de la lesión. A pesar de que las circunstancias no son las mejores, la también empresaria ha expresado que se siente bien y que afronta su nueva situación de la manera más positiva posible. "No es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe hay cosas mucho peores, la verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien", ha declarado en una entrevista a El Español.

Esta no es la primera vez que debe pasar por quirófano para tratar esta cuestión, puesto que, de manera urgente, se le intervinó nada más producirse la lesión para salvar la cavidad del ojo. De la misma manera, ha confesado que los médicos se han mostrado muy esperanzados, que, con el tratamiento adecuado, pueda recuperar por completo la vista en este ojo en un período de tiempo de cuatro a seis meses. Una noticia alentadora que la anima a seguir adelante, aunque sepa que debe continuar con revisiones de manera periódica. Todo este proceso lo está llevando a cabo en el Hospital de la Paz de Madrid, formado por un equipo de profesionales con los que se ha mostrado de lo más agradecida por el maravilloso trato que está recibiendo por su parte lo que está haciendo este duro bache mucho más sencillo.

Este contratiempo también ha hecho que cambien sus planes de verano. Laura Ponte ha explicado al medio anteriormente citado, que, como es lógico, lo que impera en estos momentos es su mejoría y para ello necesita tener reposo total. Por este motivo, ha anulado las distintas escapadas que tenía programadas para la temporada estival y se limitará a disfrutar de tiempo de calidad en compañía de sus familiares y amigos. Entre ellos se encuentran sus dos hijos, Luis Felipe (17) y Laura (16), fruto de su matrimonio con Beltrán Gómez Acebo, hijo de la infanta Pilar de Borbón. Precisamente, los dos adolescentes le han querido quitar algo de hierro al asunto y han bromeado sobre el nuevo aspecto de su madre comparándola con un cyborg y asegurando que pase lo que pase está de lo más guapa.

En el terreno profesional también ha tenido que paralizar alguno de sus compromisos. Desde el año 2018, se encuentra totalmente inmersa en su faceta como diseñadora de moda, ya que es dueña de una marca de ropa y joyería para novias e invitadas. A sus 48 años ha hecho su gran sueño realidad, tras su retirada de las pasarelas, ha logrado construir un sólido proyecto empresarial: una firma propia en la que se refleja su estilo, siempre impecable y de líneas sencillas, pero original y con una nota atrevida. En lo referido al amor, su corazón también se encuentra tranquilo, y, desde su ruptura con el poeta Pedro Letai, a finales de 2019 no se le ha relacionado con nadie.