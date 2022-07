La reacción de Gloria Camila a las últimas palabras de Ana María Aldón sobre su relación

Hace unos días Ana María Aldón rompió su silencio en plena crisis matrimonial con José Ortega Cano confesando que había "tocado fondo". Tras sus palabras, Gloria Camila, con la que últimamente no tiene muy buena relación y con la que ha protagonizado varios enfrentamientos televisivos, no ha dudado en reaccionar y dejar clara su postura: "Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto, y por favor, ahorraos el venirme con historias del pasado a justificar vuestras actitudes del presente", ha escrito la hija del diestro. Pero no solo eso, la tía de Rocío Flores también ha reflexionado sobre la situación familiar que está pasando con un vídeo en el que se expresa que "cuando te sientas pisoteado, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso proceso de transformación".

"Qué bien nos hace la gente que nos demuestra con hechos que nos quiere tener cerca", ha escrito también Gloria Camila, dejando claro que solo se quiere rodear de personas que le muestren apoyo y consideración en estas situaciones tan duras por las que pasa su familia, ya que la relación entre ella y Ana María Aldón no pasa por uno de sus mejores momentos. Ambas han hablado en varias revistas y platós de televisión sobre lo que sienten e incluso han provocado que el torero estalle y les pida que pongan punto y final a los enfrentamientos. "Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos: a Gloria que está ahí delante y la quiero a morir, a mi mujer que está en la cocina, que la quiero a morir; a mi niño, que lo quiero a morir… que me dejen por favor que yo haga mi vida", dijo el diestro en Ya son las ocho.

A pesar de lo tajante que fue Ortega Cano con las dos, lo cierto es que la última entrevista de Ana María en Déjate querer ha vuelto a provocar que las dos hagan patente que no han solucionado nada estas últimas semanas. De hecho, según la diseñadora, hasta el momento Gloria Camila no le ha llamado para ver cómo se encuentra y no tiene muy claro que las cosas vayan a mejorar con ella: "Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe. Perdonar no es difícil", relató la mujer del diestro, sin querer comentar nada más al respecto, puesto que prometió a su marido que no iba a tratar el tema de su hija.

Y aunque Ana María no quiso decir mucho más sobre Gloria, lo cierto es que sí confesó que esperaba que su marido pusiese "límites" con su familia: "Creo que podría haber solucionado las cosas. Para mí habría sido muy importante que él hubiese dicho que 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'. Es lo que pido yo a mi familia de él", relató la diseñadora, añadiendo que el torero había "consentido muchas cosas que no debería".