Ana María Aldón se rompe al hacer su confesión más dura: 'He tocado fondo'

Ana María Aldón se encuentra en una de sus peores etapas de su vida. Ella misma ha reconocido haber "tocado fondo" ante la situación que está viviendo. Tras varias semanas desaparecida de la televisión y alejada de los focos, la diseñadora ha reaparecido para abrirse en canal y romper así su silencio en plena crisis matrimonial con José Ortega Cano. La mujer del diestro se ha sincerado al completo. Tanto ha sido así que la propia Ana María ha hecho una de las confesiones más duras y desgarradoras hasta el momento, respondiendo a la pregunta de si en este mes se había planteado quitarse la vida.

Rota de dolor, empañada en lágrimas y con el apoyo de su hija Gema Aldón de fondo, Ana María respondía asintiendo con la cabeza a una de las cuestiones más difíciles de la siguiente manera y tras unos segundos de pausa decía, "he tocado fondo". La presentadora Toñi Moreno, muy emocionada, le preguntaba el motivo por el que no lo había hecho y Ana María Aldón se confesaba: "Ella (refiriéndose a su hija Gema) ya está criada y sabe defenderse en la vida pero mi niño tiene 9 años y me necesita mucho. No se merece que su madre le abandone. Hay que seguir luchando aunque no guste la vida que tengas, y recuperar esas ganas de vivir", se sinceraba en Déjate querer con lágrimas en los ojos. Cabe recordar que Ana María Aldón se había ausentado de su puesto laboral por prescripción médica.

Sin embargo, y a pesar de todos los baches que está intentando superar, Ana María Aldón ha dado respuesta a la gran pregunta sobre su relación con Ortega Cano: "En estos días no he pensado en separarme, he pensado en recuperarme y luego que tenga lo que tenga que venir, no sé qué voy a hacer con mi vida. Mi marido no va a cambiar", explicaba la protagonista de la noche. Y es que la madre de Gema Aldón ha contado cuál fue el motivo que le hizo cambiar con el torero: "A mí me tiene delante no tiene que llamar a una televisión a decírmelo. Yo estoy a tu lado. Dice que va a llamar para decirle que no hable más de él y luego resulta que me mete a mí también", decía la diseñadora, en referencia a la famosa llamada del diestro a Ya son las ocho para pedir, tanto a ella como a su hija, que dejaran de hablar de él.

"No estoy enfadada por ese día (la llamada de Ortega Cano), pero estoy triste por una acumulación de cosas que han pasado. Algunas salen, otras no, afortunadamente. Hay situaciones que se podían haber evitado, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse, que es lo que he hecho yo, para poder reflexionar. Aunque he reflexionado poco porque a mí la tristeza me bloquea", apuntaba Ana María Aldón, y continuaba diciendo lo siguiente: "Es la primera vez que tengo una crisis y que tomo una decisión. Primero quiero recuperarme".

Su relación con Gloria Camila

Ana María Aldón ha aclarado cómo está su relación con Gloria Camila. Según la diseñadora, hasta el momento, la hija de Ortega Cano no le ha llamado para ver cómo se encuentra y no tiene muy claro que se vayan a mejorar las cosas con ella: "Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe. Perdonar no es difícil". En este aspecto, Ana María no ha querido comentar nada más al respecto, puesto que prometió a su marido que no iba a tratar el tema de su hija. Sin embargo, sí que esperaba que su marido pusiese "límites" con su familia y así lo ha reconocido: "Creo que podría haber solucionado las cosas. Para mí habría sido muy importante que él hubiese dicho que 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'. Es lo que pido yo a mi familia de él", confesaba, añadiendo que su marido había "consentido muchas cosas que no debería".