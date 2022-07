Patricia Pardo explica los motivos que la han llevado a decepcionarse con Ana María Aldón

Parece que a Ana María Aldón no paran de salirle detractores en el mundo de la televisión. La última de ellas, Patrcia Pardo. En los últimos minutos de la sección de sociedad de El Programa de Ana Rosa, todo estaba listo para dar paso a un vídeo sobre la situación actual de la mujer de José Ortega Cano, algo que no ha terminado de alegrar a la periodista que se ha mostrado resignada al tener que dar esta información. "Me temo que aún queda tiempo para hablar de este tema". Una actitud que ha llamado poderosamente la atención de su compañero, Joaquín Prat, que no ha dudado en preguntar a a la presentadora por el motivo de su reacción tan negativa ante las nuevas imágenes de la mujer del diestro. "Me ha traicionado un poquito y te cuento el por qué. El año pasado, y tengo testigos, la defendí mucho y luego ella me hizo la trece catorce, y, donde dije digo, digo Diego".

VER GALERÍA

El testamento de Ortega Cano, ¿orígen de sus problemas con Ana María Aldón?

"Me sentó un poquito mal, tengo la espinita clavada", ha terminado explicando la actual pareja de Christian Gálvez, haciendo más que patente su decepción con la que fue su protegida. Igualmente, ha confesado que prefiere no repetir los errores del pasado, por lo que no volverá a posicionarse sobre la supuesta crisis matrimonial entre Ana María Aldón y el torero para evitar así otro chasco. Un momento bastante incómodo para Patricia Pardo que se ha solucionado tras la entrada de su chico en el espacio televisivo, siendo la primera vez que ambos han coincidido ante las cámaras de Telecinco desde que se hiciera público su noviazgo.

VER GALERÍA

De esta manera, Ana María Aldón pierde a una de sus aliadas. Sin embargo, este no ha sido el único reproche al que ha tenido que hacer frente la exparticipante de Supervivientes en estos últimos días, puesto que, en el programa de despedida de Viva la vida, donde ha trabajado en los últimos años como colaboradora, se enfrentó con Kiko Matamoros, que la ha acusado de dejar en mal lugar a su familia para darse a conocer y lucrarse económicamente. Unas palabras que han causado mucho daño a la tertuliana que defendió con uñas y dientes su derecho de hablar libremente y dejó muy claro, que, en todo momento, ha defendido la figura de su esposo.

VER GALERÍA

Ana María Aldón responde a los rumores de separación: 'La realidad es nuestra'

De lo que no cabe ninguna duda es que la tormenta mediática no cesa para la diseñadora. A pesar de que había tomado la decisión de alejarse de los platós de televisión para intentar obtener algo de paz mental, su vuelta ha causado todavía más controversia, porque, aunque ha dejado claro que su matrimonio sigue en pie, también ha declarado que entre la pareja ha habido un distanciamiento por la actitud pasiva del padre de Gloria Camilia cuando se la ha criticado. Unas declaraciones que a buen seguro no han terminado de gustar al viudo de Rocío Jurado, que ha pedido encarecidamente a todos los miembros de su círculo cercano que paren de hablar de él en los medios de comunicación, debido a que todos estos conflictos están afectando a su estado de salud.

Ortega Cano, tajante, estalla ante los rumores de crisis con su mujer. 'No sé por qué tiene que haber esta saña conmigo'