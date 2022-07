La emocionante petición de matrimonio de Kiko Matamoros a Marta López Álamo en directo

Tras su paso por Honduras, Kiko Matamoros ha querido mostrar su parte más humana y personal. Durante todo este tiempo, a su lado ha tenido a una de las personas fundamentales en su vida: Marta López Álamo, con la que lleva más de tres años de relación. La modelo ha estado apoyando al colaborador en todo momento, incluso viajó hasta la isla para hacerle una visita sorpresa. Ante estos gestos de amor, Kiko Matamoros ha querido reafirmar lo enamorado que está de ella, transmitiéndole uno de los mensajes más importantes y que llevaba reflexionando tiempo atrás.

Para demostrarle todo el amor que siente por ella, el colaborador ha querido dedicarle unas palabras procedentes desde el corazón: "He pensado mucho en ti estos meses y te quiero decir que, y me he dado cuenta por qué no he dejado de pensarlo, que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, a pesar de mi edad", comenazaba Kiko Matamoros en el programa conducido por Toñi Moreno, Déjate querer, mientras Marta López Álamo se emocionaba al escucharle. "He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar, si tú quieres, por el altar, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida, pendiente de ti y para ti", añadía emocionado, protagonizando una de las pedidas de mano más románticas de la televisión.

Unas palabras que rompían a Marta López Álamo por completo, accediendo a la propuesta de matrimonio: "Lo quiero todo con Kiko". Y en pleno directo, la pareja ha simbolizado un emocionante enlace, intercambiándose unos collares de flores a modo de compromiso entre ellos. "¿Quieres casarte conmigo, mi amor?", preguntaba Matamoros, a lo que la modelo le contestaba, "sí, claro que quiero". Ambos se han fundido en un apasionado beso, mientras el plató entero se llenaba de aplausos por la boda. Además, los dos han confirmado que dentro de varios años quieren ser padres. A pesar de estos planes de futuro, Marta no quiere pensar en lo que ocurrirá más adelante: "Yo intento evitar pensar en eso, pero la realidad es esa y es jodido estar enamorada de una persona que te saca cuarenta años. Puede tener fecha de caducidad, pero no me gusta pensarlo", expresaba la modelo mientras se rompía por fuera.

La inesperada sorpresa de los hermanos Matamoros

Aprovechando que se había abierto la caja de las emociones, el colaborador ha querido pedir perdón a sus hermanos y a su padre, por las palabras que una vez dijo sobre él durante una entrevista. Ante este momento, su hermano Fernando Matamoros le daba una sorpresa, entrando por teléfono para dedicarle unas emotivas palabras: "Le he seguido en el concurso y vi que quería pedir disculpas. Sentí cierto dolor por lo que en su vida ha podido causar la opinión vertida sobre mi padre. He querido estar hoy porque no hay nada por lo que pedir perdón, eso ya pasó. Todos nos equivocamos. Él hace un juicio muy justo de lo que hace mi padre, una persona que era educada y medio militar en otra época. La disciplina en mi casa era un valor sobredimensionado. Celebro el giro que Kiko ha dado con mi padre. Quiero darle un abrazo virtual y decirle que le quiero", decía Fernando. Unas palabras que Kiko no ha podido evitar agradecer, "gracias nano, te quiero mucho".

Además de Fernando, Manuel Matamoros -el otro hermano del colaborador- también ha querido enviarle un mensaje en forma de carta, a través de Marta López Álamo, que leyó Toñi Moreno en alto: "Hola Marta, soy Manuel, hermano de Kiko... Me parece de mucha valentía moral el ejercicio que ha hecho con nuestro padre. Me siento orgulloso de él y le envío los deseos de que todo le vaya bien con sus hijos y contigo", rezaba una parte del documento. Emocionado, Kiko Matamoros también contestaba a estas declaraciones escritas de su pariente: "Mi hermano Manuel ha sido un referente a nivel intelectual y ético para mí. La persona más buena que conozco", expresaba el colaborador.

