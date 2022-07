Kiko Matamoros regresa a 'Sálvame, se enfrenta a sus compañeros y defiende a su novia

Kiko Matamoros ha regresado a España revolucionando los platós de Mediaset. Tras pasar por Sálvame Deluxe para saldar algunas cuentas y contestar a varios comentarios que sus compañeros habían hecho durante su estancia en Supervivientes, el colaborador ha vuelto a Sálvame después de 93 días para responder a los comentarios de los compañeros que le han criticado y acusado de actitudes con las que él no está de acuerdo. Muy enfadado con Laura Fa, Lydia Lozano o María Patiño, ha anunciado que va a demandar a todos los que hayan dicho mentiras sobre su persona o hayan puesto frases en su boca que no sean verdad. Además, ha aplaudido la labor que ha hecho su novia, Marta López Álamo, como defensora durante su estancia en Honduras. "Quizá no es el mejor perfil para defenderme, pero para mí sí es el mejor perfil", ha dicho tajante.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros, de favorito del público a expulsado

El colaborador, que ha confesado que sentirse decepcionado con la dirección del programa porque cree que han manipulado la verdad y también ha mostrado su desacuerdo por cómo han tratado a su pareja en el espacio. "Habéis machado a Marta diciendo que se desentiende cuando es mentira. Ella ha sido quién ha estado en contacto con mis hijos y ha estado pendiente de todo", ha dicho Kiko. También ha defendido a su novia en su enfrentamiento con María Patiño, a la que aseguró que quería demandar "por acoso". Además, Matamoros ha revelado que su pareja decidió no volver nunca más a Sálvame porque Lydia Lozano le contó que la estaban preparando una encerrona con vídeos del pasado, una advertencia que el colaborador no cree fuera de manera altruista.

A pesar de que Lydia ha negado en rotundo que hubiera traicionado al programa, Kiko ha amenazado a Lozano con una demanda cuando la colaboradora ha asegurado que él había tenido unas malas palabras con Mariana Rodríguez, un momento que fue emitido en la gala pero que no han podido poner en Sálvame por el horario. "Solo quise ayudarla. La manipuladora es ella", ha dicho Matamoros sobre la modelo. El colaborador también se ha enfrentado en directo a Desy, a quien también quiere denunciar junto a Charo Vega tras acusarle de algunos comentarios que el concursante habría dicho sobre su reasignación de género. "No solamente dijo cosas delante de Charo, también a mí en la cara", ha dicho la exconcursante de Gran Hermano para defenderse. "No tienes vergüenza. No he dicho nunca eso. Por lo tanto, demandada", ha comentado el tertuliano muy enfadado.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros cuenta las secuelas que sufre tras su paso por Honduras

Además, Kiko ha afirmado que no ha echado nada de menos en la defensa de sus hijos y ha agradecido todo lo que han hecho por él durante el concurso. "Estoy enormemente agradecido a Laura porque me mandó un dibujo de mi nieto y una carta muy cariñosa. Y Diego exactamente igual. Todos han estado pendientes y sé hasta qué punto han estado implicados. Les agradezco mucho todo y sé que no han hecho más porque la marca Sálvame no les beneficia. Les piden que no se vinculen y yo lo entiendo perfectamente", ha explicado Matamoros.