Kiko Matamoros cuenta las secuelas que sufre tras su paso por Honduras

Kiko Matamoros ya ha regresado de 'Supervivientes' y ha contado algunas de las cosas que más le han impactado tras su paso por la isla. Ha explicado que perdió la vergüenza en Honduras y que la falta de higiene fue casi peor que el hambre. La intensa experiencia le ha dejado algunas secuelas que salieron a la luz en una de sus primeras noches en casa. Matamoros ha contado así la anécdota: “Me levanté durante la noche y me puse a orinar en la alfombra. Me aviso Marta y me di cuenta que estaba orinando en la alfombra. En la isla me levantaba y daba unos pasos y lo hacía en la orilla y hasta que no me avisó no caí que estaba en mi casa”, ha explicado.

Kiko también se ha referido a sus problemas de salud durante su entrevista en Sábado Deluxe. El colaborador ha asegurado que su proceso de desintoxicación comenzó antes de viajar a Honduras, gracias a las advertencias de los médicos. “No es el concurso el que me provoca que deje esa adicción. Tengo un problema serio y me dicen que no tengo riego en la mucosa y el siguiente paso es la necrosis”, el colaborador ha explicado que se le vino el mundo encima tras el diagnóstico. “Me voy tocado para casa porque también me dice que una vez que se necrose, no hay recuperación posible”, así empezaba la rehabilitación de Matamoros antes de volar a la isla.

El colaborador ha regresado a España con 20 kilos menos pero ha mejorado su salud. Kiko ha aprovechado su entrevista para agradecer a su novia, Marta López, la defensa que ha llevado a cabo durante su paso por el concurso. “Estoy orgulloso de lo que ha hecho y agradecido por su sacrificio, pero me desagradan cierto tipo de actuaciones que se han hecho con ella. Es un tema interno que tendré que hablar con quien sea. Estoy agradecido a los compañeros en general”, ha explicado Kiko que además tiene claro que su novia está capacitada para hacer una buena defensa. “Sus capacidades para defenderme está por encima de las mías. Ha tenido la honestidad de reconocer lo que he hecho mal”, ha explicado.

Su paso por la isla ha contado con el apoyo de algunos compañeros de plató como Belén Rodríguez, aunque otros como Lydia Lozano han criticado duramente su actitud en el concurso. “No has ido a Supervivientes, has ido a otro plató de Sálvame. Eres un currante, pero no te has currado el concurso, todo el día tumbado... Has hecho lo mismo que en Maldivas”, aseguraba la colaboradora. Kiko tiene claro que su concurso ha sido brillante y explica que la productora está orgullosa de su participación. A pesar de ello, perdió el duelo contra Marta Peñate y tuvo que volver a España. Matamoros asegura que va a seguir luchando por mejorar su salud, siempre con el apoyo incondicional de su novia.