Ana María Aldón responde a los rumores de separación: 'La realidad es nuestra'

La situación sentimental entre Ana María Aldón y José Ortega Cano no deja de dar que hablar. La diseñadora no está pasando por su mejor momento y, tras estar alejada de los focos, hace siete días quiso aclarar su estado de salud acudiendo a su puesto laboral y reapareciendo en pantalla. Por su parte, el torero ya ha estallado a consecuencia de los rumores de separación del matrimonio. Sin embargo, desde las últimas palabras del diestro, la colaboradora no se ha vuelto a pronunciar hasta la fecha, y se ha mantenido al margen durante toda la semana. Ahora, Ana María ha vuelto para responder a todas las preguntas sobre su situación con el torero.

Clara y contundente. Así se ha mostrado Ana María Aldón al contestar a todaslas cuestiones sobre cómo se encuentra su matrimonio con Ortega Cano. Ante tantas opiniones diferentes, la diseñadora ha dicho lo siguiente: "Eso no dejan de ser especulaciones y opiniones de terceras personas. Lo que quiero decir es que la realidad es nuestra, y hasta ahí puedo leer. Lo que nosotros vivimos y no vivimos... Nosotros estamos, eso lo confirmo. Seguimos en la misma casa y ahora mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien. Si en algún momento tenemos que dar una información seremos nosotros los que la daremos", explicaba a Viva la vida. Ella misma ha asegurado que no ha cambiado nada de su situación desde la semana pasada hasta ahora: "Mi marido y yo tenemos la comunicación que tenemos que tener, no significa que no tengamos contacto porque no nos vean juntos, a mí ahora es cuando se me está empezando a ver porque yo ya estoy haciendo esfuerzos para hacer cosas que hace 20 días era incapaz de hacer".

Ana María Aldón también ha hablado sobre el enfado de su marido de hace unos días: "No me ha extrañado verlo así pero sí me ha dolido. Le duele mucho cuando se dicen cosas de Rocío Jurado cuando son cosas que él dice que no y cuando él dice lo contrario pues le molesta muchísimo". Aprovechando el momento, le han preguntado si alguien de la familia de Ortega Cano le ha llamado para preocuparse por ella, a lo que la diseñadora de moda ha respondido con dos términos, "paso palabra", haciendo ver que ella "no esperaba nada de nadie", incluyendo a su marido por la actitud que ha tenido en estos meses atrás: "No lo espero. No lo ha hecho nunca y no lo hará ahora. Ahora ya no la necesito. Lo esperaba mucho antes, pero al menos en los últimos tiempos". La invitada ha recordado un momento en el que el torero no le dio su sitio cuando más lo necesitaba: "A mí no se me quita de la cabeza cuando se sienta un sobrino-nieto de él para llamarme poco menos que sinvergüena, y mi marido entra por teléfono para mandarle un beso", rememoraba con malestar. Sin embargo, Ana María ya sabe cómo es el diestro y no pretende cambiar su forma de ser.

La colaboradora también ha contestado a los rumores que cuentan que familiares de Ortega Cano son los que están filtrando información sobre su crisis: "Yo estoy muy cansada. Y afortunadamente estoy dando pasos hacia delante y de momento no han acabado conmigo. ¿Pero yo qué hago?", expresaba, asegurando que hubo un momento dado que ella estaba "hundida" y que "ya no podía más". Respecto a las opiniones que dicen que Ana María tiene temor al círculo más cercano del torero, la diseñadora ha sido muy clara: "Yo no le tengo miedo a la familia de nadie. Yo lo que tengo es respeto y eso es otra cosa", zanjaba de manera contundente.

¿Cómo es la relación con Marina?

Otro de los rumores que ha querido callar es la supuesta mala relación que mantiene con Marina, la señora contratada por Ortega Cano desde hace más de una década -que más que empleada es familia y amiga-: "Marina no es una persona pública. Me ha pedido a mí y al resto de personas de la familia que no se habla de ella, empezando por ahí. Quiero desmentirlo, yo con marina de los pelos nunca. Habré podido tener alguna conversación o una discusión dentro de la normalidad, pero Marina es la persona que para mí es mis pies y mis manos y a la que estoy eternamente agradecida, porque es la persona que ha estado siempre a mi lado. Y cuando yo no estoy para mi hijo, está ella y para mí es una segunda madre de mi hijo", expresaba, poniendo punto final a este tema.