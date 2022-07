Ortega Cano estalla tras los rumores de separación y da un mensaje sobre Rocío Jurado

Durante semanas han sonado con fuerza los rumores de crisis en su matrimonio e incluso en las últimas horas se ha hablado de una posible separación, pero José Ortega Cano ha negado estar atravesando una mala etapa con Ana María Aldón. El diestro, visiblemente incómodo, ha puesto fin a los comentarios asegurando que la relación con la madre de su hijo pequeño sigue adelante. "Estoy solo en casa, pero me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía y pronto estaremos juntos", ha asegurado en una conexión en directo con Sálvame desde la puerta de su casa de Madrid, a la que ha llegado hace escasas horas procedente de Jerez de la Frontera.

En la conversación televisiva con la reportera Kiti Gordillo, el diestro ha asegurado estar "harto" y ha hecho hincapié en que "no hay crisis ni nada" con Ana María Aldón. Además, ha explicado que no están pasando estos días de verano juntos porque él se ha desplazado a la capital por temas relativos al trabajo. Por su parte, la colaboradora de Viva la vida ha optado por el silencio y se mantiene al margen de lo rumores desde Costa Ballena, urbanización gaditana en la que la familia suele pasar siempre las vacaciones estivales. El pasado fin de semana, sin embargo, sí explicaba en televisión que ha tocado fondo y que no piensa en el futuro sino en el presente, teniendo como única prioridad recuperarse de este bache.

Muy enfadado y sobrepasado por la presión mediática, Ortega Cano ha dicho estar "abatido y sin fuerzas" con Telecinco por "la forma tan cruel en la que me tratan". El torero ha explicado que a la cadena le queda "poco para acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo". "Yo no les he hecho nada, todo lo contrario. De la manera que me están tratando con mis años y lo que he sufrido, me están haciendo sufrir más. Estoy harto de que me traten de esta manera", ha añadido. No ha querido responder a las preguntas de los colaboradores del citado espacio, entre los que están Terelu Campos, Lydia Lozano o Kiko Hernández ya que los considera sus "enemigos".

Sus palabras sobre Rocío Jurado

En plena emisión de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, llamada En el nombre de Rocío, el que fue marido de su madre también ha querido hablar de la recordada artista. "Cuando se hable de Rocio Jurado y que yo le he hecho daño... Que Dios sea justo con los que dicen esto", ha dicho tajante Ortega Cano, que contrajo matrimonio con la cantante el 17 de febrero de 1995 en la finca Yerbabuena y estuvo a su lado hasta que en 2006 su voz se apagó para siempre a causa de un cáncer de páncreas por el que recibió tratamiento en Houston. La hija de 'la más grande' ha explicado que su madre quiso separarse de su segundo eposo porque "pasaban cosas que eran imperdonables y que no se tenían que dar. José Ortega Cano no actuó bien con Rocío Jurado".