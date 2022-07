El testimonio de Rocío Carrasco en el que afirma que su madre quería separarse de Ortega Cano

Rocío Carrasco, que ya adelantó hace unos meses que explicaría los motivos por los que no tiene relación con José Ortega Cano, ha asegurado en En el nombre de Rocío que su madre quería separarse del torero. "Me parecía que era una mujer que lo había dado todo en esa relación y creo que no se merecía las situaciones que se generaban ni que se daban", ha dicho la hija de la artista de Como las alas al viento, añadiendo que todos los miembros de su familia conocen lo que pasaba entre la pareja porque vivieron y vieron todo, "incluso más que yo", ha sentenciado Rocío. "Por ciertas situaciones ella decide un día que no puede más y dice 'me quiero separar'. Pasaban cosas que eran imperdonables y que no se tenían que dar. José Ortega Cano no actuó bien con Rocío Jurado", ha dicho la colaboradora de Sálvame, afirmando durante su testimonio que ver a su madre el día de la boda con el diestro le provocó una llorera interminable.

La boda de Rocío Jurado y José Ortega Cano, un 'brillante acontecimiento' del que ¡HOLA! fue testigo

La hija de la artista, que ha expresado que lo que ella quería era ver feliz a la cantante y no quería verla sufrir "porque no se lo merecía", también ha dicho que José Ortega Cano le recreminaba a la artista su edad. "Me consta por ella", ha dicho Rocío Carrasco tajante, explicando que cree que si su madre no hubiera adoptado a Gloria Camila y José Fernando hubiera tomado seguramente la decisión de separarse del diestro hacía mucho tiempo. Hace unos meses que el torero, cuando se enteró de la segunda parte del documental, respondió por primera vez a la hija de su difunta mujer, asegurando que la ha querido siempre muchísimo y no tenía motivos para pedirle perdón.

José Ortega Cano también contó que no se planteó llamar a la hija de Rocío Jurado tras ver Rocío, contar la verdad para seguir viva, cuyo contenido confesó que le había sorprendido muchísimo. Eso sí, el diestro hizo hincapié en que iba a optar por dar "tiempo al tiempo" y esperar al estreno de En el nombre de Rocío, afirmando además que sí sabía que la cantante escribía una especie de diario personal. "Son pequeñas cosas de Rocío que ha escrito sobre cosas que le han pasado", dijo.

De su entrada en hombros a la rotura de su vestido: así contó ¡HOLA! la boda de Rocío Jurado y Pedro Carrasco

Estas palabras de la que fuera presentadora de Hable con ellas en el episodio de En el nombre de Rocío llegan en un mal momento para el torero, que está afrontando los numerosos rumores de crisis con su pareja actual, Ana María Aldón. Desde hace unas semanas, Gloria Camila y su mujer han protagonizado varios enfrentamientos televisivos y algunas portadas de revistas en las que han dejado plasmada su mala relación, algo que ha provocado el enfado del torero. "Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona, no se puede ser tan buena persona como yo soy", dijo el viudo de Rocío Jurado, pidiendo tanto a Ana María como a su hija que dejaran de hablar de él y le mantuvieran al margen de cualquier polémica. "Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos: a Gloria; que está ahí delante y la quiero a morir; a mi mujer, que está en la cocina, que la quiero a morir; a mi niño, que lo quiero a morir… que me dejen por favor que yo haga mi vida", relató muy enfadado en Ya son las ocho.