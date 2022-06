Ortega Cano estalla contra su mujer y su hija: 'Estoy cansado, un día me va a dar un patatús'

Ortega Cano siempre ha querido mostrarse al margen de toda polémica que tenga que ver con su vida privada. Sin embargo, tanto su hija Gloria Camila como su esposa Ana María Aldón son colaboradoras de diversos programas en Mediaset y por tanto es fácil que tengan que enfrentarse a preguntas un tanto incómodas sobre su ámbito personal. La última controversia ha surgido en torno a la supuesta mala relación entre Gloria y Ana María Aldón y ha sido cuando el torero no ha podido más. Ortega Cano ha entrado en directo en el programa presentado por Sonsoles Ónega Ya son las ocho y ha dicho basta ya.

'Yo no voy a ser siempre el intermediario'

"Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona, no se puede ser tan buena persona como yo soy", comienza el viudo de Rocío Jurado, que ha pedido tanto a su mujer como a su hija que dejen de hablar de él y le mantengan al margen de cualquier polémica. "Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos: a Gloria que está ahí delante y la quiero a morir, a mi mujer que está en la cocina, que la quiero a morir; a mi niño, que lo quiero a morir… que me dejen por favor que yo haga mi vida", ha señalado de un modo claro y rotundo. "Yo las apoyo en todos los sentidos, tanto a mi hija como a Ana María, pero hay cosas que hay que respetar en la distancia… Yo no voy a ser siempre el intermediario de todos los programas, con esto ya no hablaré más en una televisión", quiso zanjar.

"Me tenéis que respetar, respeto mucho a todos los medios, entonces pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo. Que dejen de hablar de mí. Estoy con unas y con otras, pero oye que me dejen a mí vivir", ha pedido Ortega ante la mirada seria y de preocupación de su hija . "No voy a hablar más y pido por favor que este tema se acabe. Si quieren ir a televisión que vayan, pero que hablen de sus cosas. Estoy regular de salud y un día me va a dar un patatús", ha afirmado. "No quiero polémicas con mi familia. Que me dejen a mí en un punto alejado de los medios de comunicación", ha dicho rotunamente el exmatador de toros.

Sonsoles Ónega ha roto una lanza en favor de la hija de Ortega Cano. "A Gloria la tenemos porque es una profesional y porque nos encanta como trabaja. No viene aquí a hablar de Ana María, ni de su padre, ni de su familia...", ha señalado la presentadora. "Viene aquí a trabajar y a hacer su carrera. Está trabajando divinamente y estamos muy contentos con ella", quiso aclarar. Por último Gloria Camila ha reaccionado a las palabras de su padre y manifiesta su firme intención de mantenerle al margen. "Yo entiendo que mi padre diga eso. Nos hemos reunido y me ha dicho que deje el tema. Pero yo llevo dos semanas dejando el tema. Yo lo único que aporte fue mi opinión sobre una colección que se hizo pública. No hice ninguna crítica dañina ni fea hacia la colección de Ana. Solo he respondido a cosas que se han dicho en otros programas", concluye Gloria Camila.

La polémica surgió en torno a unas declaraciones de la hija de Ortega Cano sobre la colección de Ana María como diseñadora en las que dijo que los diseños no eran de su estilo y que eran para personas más mayores, y sobre la frialdad la frialdad con la que, según ella, recibió a Ortega Cano cuando este le dio una sorpresa en el plató. Unas palabras que no sentaron nada bien a la esposa del diestro que contestó a sus palabras con una entrevista en la que dejó claro que prefiere marcar distancias.