Gloria Camila explica qué le ha dicho a Ana María Aldón sobre sus últimas palabras

Gloria Camila y Ana María continúan mandándose reproches en los diferentes programas de televisión. Tras escuchar a la mujer de su padre decir que no eran amigas y que simplemente era la hija de su marido, y después de los rumores que aseguraban que el torero había abandonado El Rocío por culpa de las últimas declaraciones de la diseñadora, la colaboradora de Ya son las ocho ha desvelado el verdadero motivo por el que su padre se tuvo que ir. "Yo sí que mando la portada. Es mi padre, es su mujer y al final es cómo preguntándole: '¿Esto qué es?'. Él no se va de El Rocío ni por los titulares, ni por la entrevista, se va porque está de apoderado y tiene que irse con un torero a Francia", ha dicho la hermana de José Fernando.

Pero Gloria además ha contando en el programa de Sonsoles Ónega que tras las últimas palabras de la mujer de su padre en una revista ella ha tratado de tener un acercamiento para intentar limar las asperezas que hay entre las dos desde hace algún tiempo: "Yo sí la consideraba mi amiga, ya lo dije. Hizo la entrevista el viernes y yo el sábado la llamo, que dijo que no se acordaba, y le digo que me gustaría hablar con ella en persona", ha explicado la hija de Ortega Cano, dejando claro que es muy sincera, que por ello muchas veces da su opinión de las cosas cuando quizá no debería y que cara a cara es como se deben solucionar este tipo de problemas familiares.

"Me han dado una educación y unos valores por los que no me gusta entrar en polémicas. Nunca he faltado el respeto a nadie. Por respeto a mi padre y por no generar más polémica prefiero responder con toda la educación del mundo", ha continuado diciendo Gloria, que no ha querido aclarar si la portada le había dolido o no al torero pero sí ha recalcado que está segura de que hay algunas declaraciones de Ana María que le han molestado mucho. "Pero eso es entre ellos, pero tampoco le he preguntado. Solo le mandé sus declaraciones y no he tenido la oportunidad de hablar con él. Así se han quedado las cosas", ha expresado tajante la colaboradora, haciendo hincapié en que siempre habla desde el respeto y que ella no crea nunca polémicas.

La hija de Ortega Cano además ha asegurado que lo que desea es que cada uno con su vida haga lo que quiera mientras le dejen a ella hacer con la suya lo que "crea y considere". Pero no solo eso, Gloria Camila ha dejado muy claro que si se le pregunta sobre ciertos temas no sabe por qué luego la gente se sorprende de sus respuestas cuando lo que está dando es su sincera opinión. "No entiendo por qué tengo que callarme y no decir lo que creo que es de verdad. Y no soy tibia, mis palabras son para no generar más polémicas y por respetar a mi padre", ha concluido la también influencer.