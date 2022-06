Gloria Camila se gradúa con el apoyo de su padre y la ausencia de Ana María Aldón

Olvidando durante unas horas de las últimas polémicas familiares, Gloria Camilia ha podido disfrutar de uno de los días más felices de su vida. La hija de Rocío Jurado, que ha estado estudiando Marketing Digital en la ESIC, una de las escuelas de negocios más importantes de nuestro país, ha terminado el curso y se ha graduado en un evento realizado en el Wanda Metropolitano de Madrid, una celebración en la que ha estado acompañada por su padre. Quien no ha acudido a esta fecha tan señalada ha sido Ana María Aldón, que aunque todavía no se sabe el motivo de su ausencia, parece que las últimas polémicas en televisión habrían provocado un distanciamiento entre las dos. Muy sonriente y vestida con mono de pantalón largo de una sola manga y una capa superpuesta a contraste en color rosa, la hija de Ortega Cano ha disfrutado del momento grabando a todos los asistentes, haciéndose fotos junto al torero y presumiento de la banda azul que le han dado por finalizar sus estudios.

VER GALERÍA

Gloria Ortega da las gracias a su novio: 'Llegaste en un momento de mi vida en el que estaba bastante inestable'

Pero a pesar de estar acompañada por una de las personas que más la quiere, la ausencia de la mujer de Ortega Cano no ha sido la única que ha llamado la atención de sus seguidores, ya que en en esta celebración tan especial para la hermana de José Fernando tampoco ha estado su novio, David Wolovicht, con el que lleva ya dos años y medio de relación. Eso sí, además de estar junto al diestro, Marina, la mujer que trabaja en la casa familiar desde hace varios años y que es como un miembro más, también ha acudido al evento y ha posado junto a Gloria y su padre: "Mi suerte", ha escrito la hija de la intérprete de Como las alas al viento junto al emoticono de un trébol en la fotografía.

Aunque no se sabe el motivo por el que ni Ana María Aldón ni su chicho han ido a la graduación (y sorprende porque el recinto es muy grande y no parece que haya problemas de aforo), la verdad es que durante las últimas semana la relación con la mujer de su padre no ha pasado por uno de sus mejores momentos. Tanto la mujer del torero como su hija han protagonizado algunas polémicas familiares en televisión, dejando claro que no piensan lo mismo sobre los sentimientos que las une. "Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar. No soy su madre, no soy su madrastra ni soy su amiga, cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí", dijo la modista sobre Gloria en Viva la vida.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

¿Cómo se tomó Rocío Carrasco la adopción de Gloria Camila y José Fernando? Así lo contó la propia Rocío Jurado en ¡HOLA!

Además de las palabras de Ana María en el programa de Emma García, la mujer del torero hizo una entrevista en una revista donde corroboró punto por punto las palabras que había dicho sobre la relación con Gloria Camila, algo que la collaboradora de Ya son las ocho ha preferido dejar a un lado. Eso sí, a pesar de las declaraciones de la mujer del torero, la hija de Ortega Cano ha expresado que prefiere mantenerse al margen por su padre, dejando claro que ella sí consideraba que eran amigas tras más de 10 años los que habían compartido muchas confidencias.