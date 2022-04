'Estamos muy bien', cuenta la diseñadora Ana María Aldón, feliz tras recibir el apoyo de su marido: 'He ido apartando piedras del camino' La mujer de Ortega Cano muestra su mejor cara y reitera que no está en sus planes separarse del torero

Ana María Aldón quiere dejar atrás cuanto antes las tensiones que se viven en el seno de familia, y tiene claro cual es el camino a seguir para que todo vuelva a su cauce. Después de los últimos cruces de declaraciones en los que se ha visto envuelta, la mujer de Ortega Cano asegura que "anímicamente voy tirando, sacando fuerzas de flaqueza porque no quiero caerme y no me lo puedo permitir", asegura. Preguntada por si se siente mejor después de que su marido le haya mostrado en público su total apoyo, la diseñadora asegura que "jamás le he puesto en la tesitura de que llame para que se posicione de un lado del otro, nunca le pediría eso", señala. Sea como fuere, lo que sí reconoce es que gestos como el que ha tenido su esposo ayudan a fortalecer su relación para ser un matrimonio más unido, asentía este martes durante su presencia en la Feria alimentaria de Barcelona.

"He ido apartando piedras del camino", contaba la colaboradora televisiva en relación a los no pocos obstáculos que ha superado a lo largo de los años, sin necesitar la ayuda de nadie para salir a flote. "Trabajé siempre para ser una mujer independiente, otra cosa es que lo demás no lo vieran", remarcaba Ana María Aldón, que se ha desplazado hasta la ciudad condal para promocionar unos productos gastronómicos de su tierra y lo hacía con un look de "verde Andalucía", señalaba. También ha reiterado que no está en sus planes separarse ni darse un tiempo con el diestro, ya que "soy feliz y estamos muy bien", expresaba. En este sentido, asevera que "no voy a contestar ni prestar atención a los comentarios dañinos que no llevan a ninguna parte", ha dicho en relación a todos aquellos que piensan que su historia de amor se puede acabar en cualquier momento.

Considera Ana María que "no he ganado ninguna guerra" en su enfrentamiento con su cuñada Conchi, después de que el torero se haya mostrado plenamente del lado de su mujer. Por otro lado, José Ortega Cano era visto este lunes saliendo de una clínica en Madrid, algo que Ana María Aldón ha querido explicar: "Se ha puesto cejas, que llevaba tiempo queriendo hacerlo", ha revelado. "Todo lo que sea que él se vea bien, le apoyo... y me gusta que esté así de activo, como está ahora mismo", enfatizaba. Eso sí, también ha habido tiempo para el reproche a su espodo, ya que no le han gustado las declaraciones que hizo este cuando dijo que su mujer necesitaba "tomarse la medicación". Sobre esta cuestión, la diseñadora admite que "me molestó un poquito" cuando escuchó al torero, sobre todo "porque ya no la tomo desde hace dos años", apostillaba. "No venía a cuento y no entendí lo que dijo, pero bueno", sentenciaba Aldón.

